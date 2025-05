Russo no garantizó su continuidad y alimenta los rumores sobre su llegada a Boca

El entrenador del "Ciclón" evitó hablar de su futuro en el club y se lamentó por no haber logrado clasificarse a la final del Torneo Apertura 2025. "Todo lo que digan, yo no escucho nada ni me interesa", expresó. "A San Lorenzo le va a costar mucho", concluyó.