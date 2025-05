La oposición busca reactivar la comisión investigadora de $LIBRA

El recinto de Diputados permaneció vacío y cerrado este miércoles. Los ministros de Justicia y de Economía, Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo, no concurrieron a la Cámara baja para ser interpelados por el escándalo de la criptomoneda Libra como había pedido la oposición. Martín Menem nunca convocó a la sesión.

Ahora, los bloques opositores buscarán sesionar el miércoles 21 de mayo, e intentarán destrabar la conformación de la comisión investigadora por el caso Libra, designar un presidente, al resto de las autoridades y diagramar el trabajo que incluirá citaciones a funcionarios. Los ministros de Justicia y de Economía podrían ser los primeros citados.

Por otro lado, en principio habría acuerdo de los sectores de la oposición para discutir en el recinto los diferentes dictámenes vinculados a la situación de los jubilados, la prórroga de la Moratoria Previsional y la actualización del bono y los haberes de los jubilados y pensionados. El lunes próximo harán el pedido formal de sesión y terminarán de definir y consensuar entro los diferentes dictámenes.

También buscarán designar al presidente, vice y secretario de la comisión Investigadora por el caso $Libra y emplazar, es decir ponerle fecha y hora de discusión, a dos comisiones: Presupuesto y Educación, controladas por el oficialismo y el Pro, para debatir el proyecto de Financiamiento Universitario, de autoría de los diputados Danya Tavela (Democracia para Siempre) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). Los diputados también fijarían una segunda sesión, para el 28 de mayo, con la intención de debatir la declaración de Emergencia en Discapacidad.

Pero La Libertad Avanza también tiene su estrategia e interpretación. El oficialismo entiende que es necesario para llevar adelante la designación de las autoridades de la comisión investigadora por $Libra la presentación de un proyecto de resolución. Iniciativa que al no tener dictamen de comisión deberá ser tratada sobre tablas, y lograr los dos tercios del recinto para poder habilitar el tratamiento del tema. Un número difícil de alcanzar para los sectores opositores.

La comisión investigadora

La comisión tiene 28 integrantes, y está empantanada en 14 representantes para cada sector y en su único encuentro para definir a sus autoridades se profundizaron sus diferencias. El pasado miércoles 30 de abril cada sector propuso a sus candidatos, la oposición a la diputada Sabrina Selva, y el oficialismo al libertario Gabriel Bornoroni. Como resultado se trabó la conformación en 14 integrantes y todo se definirá, según la oposición, en el recinto con votación por mayorías.

La comisión investigadora tiene un plazo de 90 días para trabajar y emitir un dictamen donde intentarán averiguar los motivos por los que el presidente Javier Milei posteó un tuit promocionando la cripto $Libra, para borrarlo más tarde. Como también conocer los motivos por los cuales el jefe de Estado recibió en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada a los empresarios vinculados a la criptomoneda cuestionada, autorizados por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

Durante la interpelación, del pasado 29 de abril, el ministro Guillermo Francos, sostuvo: “Conforme lo ha expresado el propio Presidente de la Nación, las cuestiones relativas al cripto-activo Libra no versan sobre hechos o actos de gobierno. Es importante remarcar que el Presidente no mantiene ni mantuvo ningún vínculo con el proyecto Viva la Libertad y/o la moneda Libra. No existe ni existió ninguna relación del Presidente o los funcionarios del gobierno con las personas y los emprendimientos aludidos”.

También el jefe de Gabinete aclaró sobre la comisión investigadora creada a propuesta de la oposición que, “este tipo de montajes no contribuye al fortalecimiento democrático ni al esclarecimiento de los hechos; por el contrario, distrae la atención del Congreso respecto de los debates que verdaderamente impactan en la vida de los argentinos”.

Con información de TN