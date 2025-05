El ministro de Economía, Luis Caputo, participó este martes del 42° Congreso de IAEF. En su presentación, aseguró que el plan del Gobierno es bajar más impuestos, pero condicionó el avance de las reformas al resultado de las elecciones legislativas.

“Si ganamos, habría una profundización de lo que estamos haciendo. Más baja de impuestos, más eliminación de regulaciones, más apertura económica. Si tenemos el apoyo de la gente en las elecciones, pensamos reformas estructurales”, expresó ante empresarios.

En ese sentido, señaló: “Las tenemos listas (a las reformas), pero no las podemos mandar al Congreso porque hay una buena parte de los legisladores que no quiere que le vaya bien al país y siguen viendo a la política como un negocio”.

“Necesitamos más apoyo para implementar una reforma laboral, una reforma tributaria y más adelante, una previsional. Cuando más rápido podamos hacerlo, mejor”, remarcó.

Incluso, les pidió más respaldo a los empresarios: “Tiene que ser un incentivo enorme esto. Si nosotros contamos con el apoyo necesario para hacer estas reformas, la idea es devolverles cada vez más plata al sector privado en concepto de baja de impuesto”.

Asimismo, el titular del Palacio de Hacienda ratificó que el Banco Central no va a comprar divisas hasta que no toque el piso de la banda de flotación que comenzó el 14 de abril: “Si el BCRA saliera a comprar dólares, no va a faltar los que especulan, se montan y hacen que en cuatro días se vaya a $1200. Ahí, van a decir que el BCRA sale a vender y empiezan a militar la corrida”.

Por otro lado, Caputo afirmó que la inflación “va a colapsar en el buen sentido” y que en los próximos meses se consolidará, finalmente, la tendencia a la baja: “Cuando haces las cosas bien, eso es lo que pasa. Soy optimista que esto va a ser un proceso y que en los próximos 12 meses vamos a haber convergido a una inflación internacional. Nos va a sorprender, va a ser más rápido que lo que se cree".

Aparejado con la caída en el índice de precios, planteó que el riesgo país también debería bajar. Sin embargo, indicó: “Hay cosas que pesan sobre el indicador. Por un lado, el track récord (historial) como país y por otro, el riesgo político, el riesgo a la vuelta del kirchnerismo. Por eso, es muy importante el apoyo de la gente”.