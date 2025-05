Tiroteo en fiesta familiar en Houston deja al menos un muerto y 13 heridos

Al menos una persona perdió la vida y otras 13 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido durante una fiesta familiar en Houston, Texas, en la madrugada del domingo.

Según informó The Associated Press, el incidente se desató tras una discusión con un invitado no deseado, quien abrió fuego al ser expulsado del evento.

La tragedia tuvo lugar en el vecindario Mayfair, en la cuadra 6000 de Cherryhill Street, alrededor de la medianoche a las 00:50 horas (hora local), según detalló la policía local.

De acuerdo con declaraciones de Patricia Cantú, subdirectora de la Policía de Houston, los agentes recibieron múltiples llamadas de emergencia reportando disparos en la zona.

Al llegar al lugar, encontraron a varias personas heridas en diferentes puntos alrededor de una vivienda donde se celebraba lo que parecía ser un cumpleaños con más de 300 asistentes.

Cantú explicó que el conflicto comenzó cuando se le pidió a un individuo no invitado que abandonara la fiesta. Este, al retirarse, disparó contra los presentes, lo que desató un intercambio de disparos que continuó incluso tras la llegada de los oficiales.

Una testigo, que prefirió mantener el anonimato por razones de seguridad, describió la escena como caótica, según informó Telemundo Houston.

Relató que los asistentes se lanzaron al suelo y buscaron refugio entre los vehículos estacionados mientras los disparos resonaban desde distintos puntos del vecindario. “Se escucharon más de 30 disparos, primero en una esquina y luego en otra”, comentó.

El Cuerpo de Bomberos de Houston confirmó la muerte de una persona en el lugar, mientras que varias de las víctimas se encontraban en estado crítico y fueron sometidas a cirugías.

Según Cantú, algunas personas heridas lograron llegar por sus propios medios a hospitales cercanos, mientras que otras tres fueron trasladadas en ambulancia. En total, 14 personas resultaron heridas por arma de fuego.

Para atender la emergencia, las autoridades y los equipos médicos establecieron un punto de atención temporal en el estacionamiento de un restaurante cercano, Jack in the Box, donde evaluaron a los heridos y determinaron quiénes requerían traslado inmediato a hospitales.

La escena del tiroteo quedó marcada por el caos, debido al descontrol que se vivió, mesas volcadas, platos con pastel abandonados y zapatos esparcidos en la calle daban cuenta de la magnitud del pánico vivido.

La policía detuvo a varias personas para interrogarlas, aunque no se ha confirmado si el principal sospechoso, el individuo que inició el tiroteo, se encuentra entre los detenidos o si resultó herido durante el enfrentamiento.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los involucrados. La investigación sigue en curso, y se espera que las autoridades proporcionen más detalles en las próximas horas.

Con información de Infobae