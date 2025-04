El exsecretario de San Lorenzo disparó contra Marcelo Moretti tras el escándalo por "coimas" y advirtió

Marcelo Moretti está envuelto en un grave escándalo tras la divulgación de un video en el que aceptó dinero para “fichar” a un juvenil por parte de la madre.

Pablo García Lago, ex Secretario de San Lorenzo, que renunció a mediados del 2024 por “irregularidades”, explotó contra el actual mandamás del “Ciclón”: “Moretti es un muchacho difícil, complicado. No tiene autoridad y posee un vicio muy grande que es ser protagonista”. “Fue terrible, lamentable y dio mucha vergüenza. Tengo impotencia. Es un escándalo y es vergonzoso”, comentó.

“Yo no confío en el y por eso renuncié. No pondría las manos en el fuego. Cometió un montón de irregularidades”, expresó el ex integrante de la Comisión Directiva