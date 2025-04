Doohan y la confesión que ilusiona a Colapinto

Jack Doohan tuvo un sábado complicado en el Gran Premio de Arabia Saudita de la Fórmula 1: sufrió una reprimenda en el tercer entrenamiento, no superó la Q1 en clasificación y sigue lejos de su compañero Pierre Gasly. En este contexto, habló con la prensa y admitió la dificultad de la categoría.

"Pudimos mejorar muchas cosas y volver a estar contentos esta mañana (por la FP3), pero es una pena haber perdido las dos sesiones de ayer para poder evolucionar de verdad. Creo que ayer me quedé a ocho décimas de segundo y no tenía nada de confianza, y pude recuperarla un poco, pero me perdí dos sesiones y estoy teniendo que ponerme al día con el tiempo perdido constantemente", comenzó.

Luego fue preguntado puntualmente por qué era lo que sentía que lo estaba limitando, a lo que respondió que el problema estaba en su dificultad para sacar el máximo en su primera vuelta cronometrada.

"Siendo sincero, creo que en la segunda vuelta no ha ido tan mal. Principalmente, creo que también en la primera salida, en la segunda vuelta pudimos estar ahí. En mi caso, fue así, sobre todo dejando de lado las sensaciones con el auto, fue sacar el máximo partido a la primera vuelta. Definitivamente me sentí mucho más cómodo con neumáticos usados ​​que con neumáticos nuevos este fin de semana", respondió.

"Creo que debemos ser optimistas. Creo que sabemos que las posibilidades de adelantamiento son mayores aquí que en otros lugares. La degradación puede ser un poco menor que en Bahréin, pero simplemente vamos a presionar tras una buena salida seguida de dos buenos stints. Parece bastante probable que hagamos una sola parada, pero todos hemos mantenido dos neumáticos duros hoy, como vimos, por si acaso. Espero que podamos aprovechar cualquier mejora en la estrategia", comentó sobre el plan de carrera para el domingo.

Para finalizar, comentó que siente que está mejorando pero remarcó la dificultad de la categoría: "Diría que sí. Al final, este es un lugar particular, sin duda, en este circuito urbano de alta velocidad. Cuando tienes días como el de ayer, con un poco de confusión, un pequeño contratiempo y sin saber bien dónde está la zona, fue difícil remontar".

"Logramos centrarnos y llegar a una posición decente hoy, pero ya no se trata de Fórmula 2 ni de categorías júnior. Tenemos que luchar. Cada sesión, cada vuelta es crucial, y no puedes esperar ganar décimas y recuperar el terreno perdido tan fácilmente", finalizó.

Con información de Carburando