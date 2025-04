Carlos Tevez rompió el silencio tras su alejamiento de Independiente y lanzó una bomba de cara a la organización de su partido despedida en La Bombonera.

El “Apache” habló junto a GolGana en Olga en la que habló de todo y confirmó que no jugará en la política de Boca y que hablará con Juan Román Riquelme para hacer su partido despedida en La Ribera con Messi y Cristiano Ronaldo como protagonistas centrales.

A su vez, confirmó cuáles podrían ser los otros invitados de lujo para su partido despedida: “De arqueros pongo a Van der Sar y a Buffon. Traemos a Chiellini, Evra, Pirlo, Scholes y juega Román", manifestó el ex delantero que supo brillar en Corinthians, West Ham, Manchester United, City y Juventus.

En el mismo pasaje,ratificó que está lejos de la interna política “Xeneize”: “No está en mi cabeza ser presidente de Boca. No estoy preparado, yo soy entrenador. Me quieren subir a un lugar político al que no me voy a subir porque no estoy preparado. Tenes que ubicarte en lo que querés”.