5 canciones de rock sobre la Guerra de Malvinas

La Guerra de Malvinas marcó un antes y un después en la sociedad argentina, no solo a nivel político y social sino también cultural. La música popular, y particularmente el rock, quedó profundamente impactada, dando lugar a una producción artística que reflejaba las tensiones, los horrores del conflicto y, sobre todo, la desesperación de un régimen militar que intentaba sostenerse en el poder a toda costa.

Durante la guerra, los músicos enfrentaron un contexto dominado por la censura y la represión. Sin embargo, el rock no tardó en convertirse en un espacio de reflexión, cuestionamiento y crítica, abordando el conflicto desde diversas perspectivas. A 43 años de la guerra, repasamos cinco canciones sobre este hecho histórico.

Charly García – “No bombardeen Buenos Aires”

Compuesta durante la Guerra de Malvinas e incluida en Yendo de la cama al living (1982), “No bombardeen Buenos Aires” refleja el clima de incertidumbre y temor que se vivía en la Argentina en ese entonces. La letra de Charly aborda la vulnerabilidad de la población ante el conflicto bélico, con frases como “Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños”. Además, critica irónicamente a las élites y la clase política, evidenciando la desconexión entre el poder, en especial Leopoldo Galtieri, y las necesidades del pueblo.

Virus – “El banquete“

Incluida en Recrudece (1982), “El banquete” de Virus, junto al letrista Roberto Jacoby, critica satíricamente la invitación al “Festival de la Solidaridad Latinoamericana” en mayo de 1982 para “recaudar fondos para la Guerra de las Malvinas”. La banda lo vio como una maniobra del régimen para ganar legitimidad. La canción dice: “Nos han invitado / a un gran banquete / habrá postre helado / nos darán sorbetes / Han sacrificado jóvenes terneros / para preparar una cena oficial / se ha autorizado un montón de dinero / pero prometen un menú magistral”.

Los Violadores – “Comunicado Nº 166“

“Comunicado N° 166” de Los Violadores hace referencia al comunicado que anunciaba el fin de las “acciones militares” y la rendición del ejército argentino. La canción, además de rechazar el festival oficialista anteriormente mencionado, es un acto de valentía contra la censura y la manipulación. “La gran batalla ha terminado / el pueblo convocado / a la plaza ha llegado… / ¡El borracho se cagó!”, entona Pil-trafa, haciendo referencia a Galtieri.

Attaque 77 – “2 de abril“

Después de la guerra, la situación hacia los jóvenes soldados fue de indiferencia. Una realidad cruda y hostil para muchos de los combatientes que se encontraron con la ausencia de apoyo institucional tras el conflicto. “2 de abril” de Attaque 77 narra la perspectiva de un soldado que volvió de la Guerra de Malvinas y expresa el abandono y la falta de reconocimiento por parte del Estado. “Sigo besando la espalda que me dio el estado/ Otro día más para ir a ningún lado/ Muchos de los que me amaron, me dejaron a un costado/ El resentimiento me enfermó y ya no pude salir”, dice el tema.

Almafuerte – “El visitante“

Incluida en el cuarto álbum de la banda liderada por Ricardo Iorio, la canción también formó parte de la banda sonora de la película El visitante (1999). La historia sigue a Pedro, un excombatiente de la Guerra de Malvinas que, atormentado por el espíritu de su compañero caído, se enfrenta a la aparición de este, quien le pide “prestado” su cuerpo. A través de versos como “Recordando el mal momento / Atrincherado en tu habitación / Soledad, humo y penumbras / Despertares de ultratumba / Apocalipsis del sustento interior / Andar sin encontrarle alivio al tormento”, Iorio transmite la angustia y el sufrimiento interminable de quien vive atrapado en el ciclo del dolor y la memoria postbélica.

IndieHoy