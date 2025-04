El PRO hará el viernes un acto de lanzamiento de candidatos en la Ciudad

Las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires ganaron relevancia este año porque participarán pesos pesados de la política nacional. La Libertad Avanza optó por el vocero presidencial Manuel Adorni para dar la pelea en la Legislatura porteña, mientras que Unión por la Patria apostó por Leandro Santoro. También competirá el exjefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta con lista propia y en la misma condición se presentará el libertario Ramiro Marra. En este escenario fragmentado y con rivales instalados en la opinión pública, el PRO tiene la difícil tarea de imponerse.

Por este motivo, una de las primeras certezas en el oficialismo porteño es que quien se pondrá al frente de la campaña será el expresidente Mauricio Macri. Si bien todos los candidatos harán recorridas por la Ciudad, el fundador del PRO tendrá un rol central, no solo con su presencia en el territorio sino desde lo discursivo, con fuertes declaraciones. Confrontará tanto con el gobierno de Javier Milei como con Rodríguez Larreta.

En este sentido, Macri encabezará este viernes un acto de lanzamiento de los candidatos del PRO en la Ciudad. La cita será a las 19 en el Planetario, con el expresidente como el principal orador.

El expresidente viene marcando el rumbo de la campaña desde hace tiempo, molesto por la frustrada alianza con La Libertad Avanza. “La obsesión es terminar con el PRO en la Ciudad de Buenos Aires”, aseguró este lunes en declaraciones radiales. Macri apuntó contra la secretaria general de la presidencia, Karina Milei y contra el asesor presidencial, Santiago Caputo. “Lamento que hayan sido una traba en todas las cosas que le he propuesto al Presidente”, expresó.

“Cuando escucho que Karina dice que quiere terminar conmigo, con el PRO, no lo entiendo, tendría que decir ‘gracias al PRO por tanta generosidad’. He tenido tantas críticas dentro del bloque diciéndome que no nos convenía ayudarlo (a Milei), que había que dejar que se le quemen las papas y seguí adelante porque confiaba en este proyecto de país”, aseguró. “He tenido conversaciones con el Presidente de soñar juntos un proyecto de país, unir las fuerzas de él con las del PRO, con la experiencia de gobierno, y claramente su triángulo de hierro es el que ha dicho que no. De un proyecto de país hemos terminado en un proyecto de poder que atenta contra esto”, sostuvo.

Según confió un dirigente de peso en el PRO a TN, la campaña en la Ciudad tiene distintas aristas. Una está dedicada a la estrategia mediática, con presencia de los distintos candidatos en diferentes medios de comunicación para visibilizarlos a ellos y la propuesta del gobierno de Jorge Macri. Otra está enfocada en el territorio, con un trabajo especializado por segmentos: jóvenes, empresarios, entre otros. La idea es que cada candidato destine entre 3 y 4 horas por día para hablar con vecinos en distintos barrios.

Los candidatos a la Legislatura de la Ciudad de la alianza Buenos Aires Primero junto a la jefa de campaña María Eugenia Vidal firmaron este martes una propuesta de campaña limpia e invitarán a los demás partidos a sumarse. Allí, se comprometen a “trabajar por una competencia limpia, donde se debatan propuestas y no se alimenten rumores, ataques o mentiras”. Y hacen hincapié en “no caer en ataques personales o replicar fake news. Porque no todo vale por un voto más”.

También remarcaron el “rechazo a cualquier acto de violencia, de vandalismo y de intimidación, provenga de quien provenga”. Manifestaron la necesidad de “promover la convivencia pacífica y el diálogo político como camino para la Ciudad y el país”.

La elección legislativa del 18 de mayo no es una más en la Ciudad de Buenos Aires. Por un lado, será una suerte de plebiscito de la gestión de Jorge Macri, pero también puede ser utilizado por la oposición como un trampolín para los comicios ejecutivos del 2027. En este punto, el PRO busca confrontar con el kirchnerismo para evitar una victoria ahora que anticipe una disputada puja en las urnas dentro de dos años.

Además, pese a las tensiones actuales, en el PRO confían en que rumbo a las elecciones nacionales del 26 de octubre haya un entendimiento con La Libertad Avanza y se pueda generar un acuerdo para ir juntos y refrendar el trabajo realizado hasta acá en el Congreso. Y un dato no menor: en la provincia de Buenos Aires agotarán todas las instancias para intentar no dividir la oferta electoral y enfrentar al kirchnerismo.

