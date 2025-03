Brenda Uliarte es imputable y enfrentará el juicio oral por el atentado a CFK

Las pericias psiquiátricas confirmaron que Brenda Uliarte está en condiciones de afrontar el juicio en su contra por el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Kirchner, aunque los especialistas recomendaron que continúe bajo tratamiento por salud mental.

El informe de los peritos, entregado al Tribunal Oral Federal 6, fue firmado de forma unánime por cuatro psicólogos y cuatro psiquiatras del Cuerpo Médico Forense, de la defensa de Uliarte, de la Fiscalía y de la querella de Cristina Kirchner que concluyeron que la joven de 25 años es imputable.

"Podemos concluir que la Sra. Brenda Elizabeth Uliarte presenta la autonomía psíquica suficiente para afrontar el actual proceso penal en curso. Sin perjuicio de lo informado, se sugiere que continúe tratamiento por salud mental, bajo la modalidad que el equipo tratante estime corresponder según evolución", señalaron.

Los peritos indicaron que la joven está las 24 horas monitoreada y aislada, ya que se provocó varias autolesiones; cuenta con seguimiento por parte del servicio de salud mental y se encuentra bajo tratamiento farmacológico. También señalaron que está "vigil" y "orientada globalmente".

"Su actitud presentó marcada falta de colaboración, baja disposición y falta de apertura al diálogo, con tendencia a ofrecer patrones erráticos de respuestas, que no configuran síntomas típicos de trastornos mentales definidos. No brinda datos precisos ni fehacientes acerca de su historia vital, lo cual no permite reconstruir su biografía", agregaron.

El informe concluyó que Uliarte está en condiciones de continuar con el juicio oral y que actualmente "no presenta indicadores de riesgo cierto e inminente de daño para sí y/ o para terceros". De esta manera, la joven seguirá imputada por el intento de homicidio de la expresidenta.

El estudio había sido pedido por su defensa luego del episodio ocurrido durante la audiencia del 16 de octubre, cuando Uliarte comenzó a gritar y se abalanzó sobre Gastón Marano, el abogado defensor de Nicolás Carrizo. "Viejo de mierda, vos no vas a hacer que a mí me den perpetua", dijo, y le lanzó varias piñas.

El abogado Alejandro Cipolla sostuvo que su defendida "no llega a comprender qué es lo que se está juzgando" ni sabe responder "preguntas sencillas, como su fecha de cumpleaños o si sabe dónde vivía", por lo que pidió que sea evaluada por el Cuerpo Médico Forense para determinar "si tiene la capacidad de ser juzgada".

Con información de C5N