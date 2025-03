El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acusó al diputado radical Facundo Manes de haber ido a hacer "un acto de campaña" al Congreso, el sábado último, cuando mantuvo un entredicho y posteriormente un encontronazo con el asesor presidencial Santiago Caputo.

"Se le dio más trascendencia de la que tiene. Conozco a Manes, lo que hizo no condice con la trayectoria que él tenía. Me parece que se agrandó muchísimo. Lo de la intimidación me parece fuera de lugar", declaró el funcionario de Casa Rosada al canal A24.

"Creo que Manes fue a hacer un acto de campaña y generó esta situación. El hecho de mostrar la Constitución mientras hablaba el Presidente me pareció desubicado. Después no me parece que hay amenazas, fue Caputo a recriminarle ese hecho, que le pareció que estaba mal, nada más", agregó Francos.

Con información de C5N