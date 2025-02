Tras la media sanción de la Cámara de Diputados, el proyecto para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) impulsado por el Gobierno nacional obtuvo dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y será debatido en el recinto.

En una reunión exprés de esa comisión, que incluyó acusaciones cruzadas entre dirigentes opositores y oficialistas y aliados, la iniciativa logró respaldo clave y la fecha tentativa para su discusión es el 20 de febrero.

Suspensión de las PASO: dictamen en el Senado

La jornada comenzó con la elección de la senadora por Córdoba Alejandra Vigo, del bloque Unidad Federal, como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, cargo que estaba en poder del expulsado Edgardo Kueider. En el pasado, ambos compartieron el interbloque Provincias Unidas, hecho que generó reproches entre las figuras del justicialismo.

Los senadores de Unión por la Patria (UP) Daniel Bensusán (La Pampa) y Florencia López (La Rioja) respecto a la legalidad de la convocatoria a la comisión.

Al respecto, el presidente de la bancada Frente Nacional y Popular, José Mayans, advirtió que las discusiones por las

PASO y Ficha Limpia son "distracciones". En paralelo, acusó al presidente Javier Milei por "montar un show" para presentar el Presupuesto y luego no aceptar discutirlo.

"¿Ustedes creen que al ciudadano le importa si hay PASO o si no hay PASO? ¿Si hay Ficha Limpia o si no hay? Es una pelea entre los partidos políticos", mencionó. Acto seguido, dijo que el Banco Central gastó u$s22 mil millones para "sostener al dólar". "Es una vergüenza que estemos tratando esto cuando la gente no llega a fin de mes", disparó.

Como respuesta, Ezequiel Atauche (Jujuy), de La Libertad Avanza (LLA), acusó al peronismo de "embarrar la cancha" para cambiar el eje de la cuestión e intentar debatir otros temas.

Sorprendió, sin embargo, por su dureza, el discurso del libertario díscolo Francisco Paoltroni (Formosa), quien se refirió en ásperos términos sobre el proyecto para suspender las PASO. "Todo hace pensar que la casta avanza. Todos los propósitos que teníamos en LLA para terminar con un sistema los estamos regando y fertilizando día a día", lanzó.

Respecto a la eventual supresión de las primarias, dijo que son una herramienta que permite a ciudadanos poco conocidos empezar a hacer una carrera y empezar a hacerse conocer. Ejemplificó, a la vez, utilizando el caso de Milei.

"Ahora, que llegó a Presidente, suspende las PASO, algo que jamás estuvo en la agenda de LLA mientras hacíamos campaña. Pero, claro, hoy les sirve a todos los que son dueños de la lapicera; a todos los que acá tienen un patrón, llámese Javier Milei, Cristina Kirchner o los gobernadores", denunció.

Una de las principales incógnitas es qué papel tendrán los provincialismos, que no responden ni al Gobierno ni a las grandes fuerzas nacionales.

La senadora Mónica Silva (Río Negro), quien responde al gobernador Alberto Weretilneck, justificó su firma al dictamen del oficialismo: "Vamos a avanzar en permitir que los partidos resuelvan legítimamente y de acuerdo a sus estatutos y que la ciudadanía participe en la selección del menú de opciones que estos ofrecen".

Con información de Ámbito