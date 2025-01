Martín Demichelis se ilusiona con fichar a Sergio Ramos en Monterrey

De coquetear con Boca a la chance de ser dirigido por un ex River. Sergio Ramos podría arribar a la Liga MX y calzarse la camiseta de Monterrey de Martín Demichelis , que busca reforzar la defensa con vistas al próximo Mundial de Clubes .

El propio entrenador dejó la puerta abierta y habló de la posibilidad de sumar al campeón del mundo con España, que ya tendría un acuerdo de palabra con “Rayados” : “ No me gusta hablar de hipótesis. Si me refiero al nombre, me encantaría y sería un honor que se sume un jugador con la trayectoria, personalidad y jerarquía de Sergio” .

Además, adelantó: “Está trabajando el club para poder incorporar un jugador más al equipo, al que le convierten mucho y necesitamos reforzanos atrás, con un gran jugador que nos ayude a sobresalir de estos detalles”.