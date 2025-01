A las 19 despejan el río Vaqueros y por megáfono piden llevarse la basura

El acceso al río Vaqueros queda restringido a partir de las 19 horas, una medida que, según el intendente Daniel Moreno, es ejecutada por la policía provincial. “Yo no tengo nada que ver, esto viene de hace años. La policía se encarga de despejar porque es un peligro, especialmente si hay lluvias en la montaña que provocan crecientes repentinas”, explicó el jefe comunal en diálogo con Aries.

Moreno recordó incidentes graves ocurridos en el pasado, como rescates de madrugada que movilizaron a brigadistas, bomberos y Defensa Civil. “El año pasado estuvimos hasta la una y media de la mañana rescatando a gente atrapada. Fue un operativo gigante. Por eso, todos los días a las 19 la policía pasa y pide a la gente que se retire”, detalló.

El intendente destacó que la medida busca prevenir tragedias y enfatizó que se trata de una cuestión de sentido común: “Es como una pileta municipal, que tiene horario de cierre. La gente lo entiende y, aunque no salen rápido, terminan acatando las indicaciones sin problemas”, indicó.

Un megáfono para cuidar la limpieza

Además de la seguridad, la limpieza del río es una prioridad para el municipio. Según declaró Moreno, se implementó un operativo peculiar y efectivo: recorrer las zonas más concurridas con un megáfono para pedir a vecinos y turistas que lleven consigo la basura que generaron. “El fin de semana tuvimos a un personaje imitando al Chavo del 8, pidiendo con humor que guarden sus desechos en la mochila y se los lleven. Fue algo gracioso, pero funcionó porque hoy el río está mucho más limpio”, celebró.

El intendente destacó que esta estrategia no solo apunta a la limpieza, sino a generar conciencia cultural. “En Córdoba, si dejás algo, el que está al lado te dice: ‘Che, te olvidaste esto’. Queremos que en Vaqueros ocurra lo mismo. Cuidar el río es una responsabilidad de todos”, afirmó.

Aunque el municipio no ha aplicado multas aún, Moreno indicó que esta sería una última medida si la población no responde. “En otros países las multas son severas, pero aquí queremos que el cambio sea cultural. Los ríos de esta zona no están tan contaminados como en otros en Salta y queremos poder disfrutarlos y cuidarlos entre todos”, cerró.