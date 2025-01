Salta Basket se prepara para el debut

En el marco del Torneo Clausura por Conferencia Norte de la zona B, Salta Basket retomó los entrenamientos en el estadio Delmi. El debut de Los Infernales en el 2025 será mañana viernes 17 de enero, oportunidad en que recibirá a Independiente de Santiago del Estero desde las 22 hs en el Delmi; el próximo encuentro será contra Comunicaciones de Mercedes, Corrientes que se disputará el sábado 25 de enero.

El entrenador de Salta Basket, Ricardo De Cecco, habló sobre las expectativas para esta nueva etapa del certamen ”comenzamos con los entrenamientos en doble turno para afrontar esta primera etapa, donde el primer y el segundo partido serán en el Delmi”. Además, indicó que Salta Basket disputará 14 juegos por la segunda mitad de la competencia.

Enero

Viernes 17: Salta Basket vs Independiente (Santiago del Estero)

Sábado 25: Salta Basket vs Comunicaciones de Mercedes (Corrientes)

Martes 28: Amancay LR vs Salta Basket

Jueves 30: Montmartre (Catamarca) vs Salta Basket