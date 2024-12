Si bien quedan algunos pocos días para cerrar el 2024, el año nos deja partidos importantes para esta última semana en el fútbol mundial.

En algunos países, tanto este 24 como 25 e incluso el 31 se desarrollarán varios partidos con actividad de selecciones y también en ligas locales. Además, se disputará el tradicional "Boxing Day" de la Premier League, habrá encuentros de la Serie A de Italia, entre otros.

Miércoles 25 de diciembre

Asia - Copa de Naciones del Golfo

11:25: Yemen vs. Arabia Saudita

14:30: Bahrein vs. Iraq

Liga de Egipto

12:00: Al Ittihad vs. Future

12:00 Ismaily vs. Haras El Hodood

15:00: Pyramids vs. Pharco

Copa de Israel

15:00: Maccabi Haifa vs. Maccabi Tel Aviv

Jueves 26 de diciembre

Premier League

9:30: Manchester City vs. Everton

12:00: Bournemouth vs. Crystal Palace

12:00: Chelsea vs. Fulham

12:00: Newcastle vs. Aston Villa

12:00: Nottingham Forest vs. Tottenham

12:00: Southampton vs. West Ham

14:30: Wolverhampton vs. Manchester United

17:00: Liverpool vs. Leicester City





Championship de Inglaterra - Segunda División

12:00: Coventry City vs. Plymouth Argyle

12:00: Middlesbrough vs. Sheffield Wednesday

12:00: Norwich City vs. Millwall

12:00: Oxford United vs. Cardiff City

12:00: Preston North End vs. Hull City

12:00: Sheffield United vs. Burnley

12:00: Swansea City vs. Queens Park Rangers

12:00: Watford vs. Portsmouth

12:00: Bristol City vs. Luton Town

12:00: Blackburn Rovers vs. Sunderland

14:30: Berby County vs. West Bromwich Albion

17:00: Stoke City vs. Leeds United

Pro League de Bélgica

9:30: Antwerp vs. Genk

12:00: Club Brugge vs. Westerlo

12:00: Kortrijk vs. Sporting Charleroi

14:30: Mechelen vs. Standard Liège

16:45: Gent vs. Union Saint-Gilloise

Liga de Egipto

12:00: National Bank of Egypt vs. Ceramica Cleopatra

12:00: Smouha vs. Ghazl El Mehalla

15:00: Al Masry vs. Al Ahly

15:00: Petrojet vs. El Gounah

Viernes 27 de diciembre

Premier League

16:30: Brighton & Hove Albion vs. Brentford

17:15: Arsenal vs. Ipswich Town

Primeira Liga de Portugal

17:15: Arouca vs. Gil Vicente

Asia - Copa de Naciones del Golfo

11:30: Kuwait vs. Qatar

11:30: Emiratos Árabes Unidos vs. Omán

Pro League de Bélgica

14:30: OH Leuven vs. Beerschot

16:45: Anderlecht vs. Dender

16:45: Sint-Truiden vs. Cercle Brugge

Liga de Costa Rica

21:00: Alajuelense vs. Herediano

Sábado 28 de diciembre

Serie A

11:00 Empoli vs. Genoa

11:00 Parma vs. Monza

13:00 Cagliari vs. Inter

16:45: Lazio vs. Atalanta







Primeira Liga de Portugal

12:30: AVS vs. Estrela

15:00: Estoril vs. Moreirense

17:30: Porto vs. Boavista

Asia - Copa de Naciones del Golfo

11:30: Iraq vs. Arabia Saudita

11:30: Bahréin vs. Yemen

Domingo 29 de diciembre

Premier League

11:30: Leicester City vs. Manchester City

12:00: Crystal Palace vs. Southampton

12:00: Everton vs. Nottingham Forest

12:00: Fulham vs. Bournemouth

12:00: Tottenham vs. Wolverhampton

14:15: West Ham vs. Liverpool

Serie A

8:30: Udinese vs. Torino

11:00: Napoli vs. Venezia

14:00: Juventus vs. Fiorentina

16:45: Milan vs. Roma

Primeira Liga de Portugal

12:30: Farense vs. Vitória Guimarães

12:30: Rio Ave vs. Nacional

15:00: Sporting Braga vs. Casa Pia

17:30: Sporting CP vs. Benfica

Championship de Inglaterra

9:30: Norwich City vs. Queens Park Rangers

9:30: Sheffield United vs. West Bromwich Albion

9:30: Preston North End vs. Sheffield Wednesday

12:00: Swansea City vs. Luton Town

12:00: Watford vs. Cardiff City

12:00: Stoke City vs. Sunderland

12:00: Oxford United vs. Plymouth Argyle

12:00: Coventry City vs. Millwall

12:00: Bristol City vs. Portsmouth

12:00: Blackburn Rovers vs. Hull City

14:45: Derby County vs. Leeds United

17:00hs: Middlesbrough vs. Burnley

Lunes 30 de diciembre

Premier League

16:45: Aston Villa vs. Brighton & Hove Albion

16:45: Ipswich Town vs. Chelsea

17:00: Manchester United vs. Newcastle United

Serie A

14:30: Como vs. Lecce

16:45: Bologna vs. Hellas Verona





Primeira Liga de Portugal

17:15: Famalicao vs. Santa Clara

Martes 31 de diciembre

Asia - Copa de Naciones del Golfo

11:30: Semifinal 1

14:45: Semifinal 2

Liga de Egipto

10:00 Ceramica Cleopatra vs. Al Masry

15:00: Future vs. Ismaily

15:00 Ghazl El Mehalla vs. National Bank of Egypt