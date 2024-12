Finalizó el rodaje de la película de Peaky Blinders y compartieron una nueva imagen del set

Terminó el rodaje de la película de los Peaky Blinders que servirá como conclusión a la saga criminal de los Shelby, con Cillian Murphy como protagonista tras ganar el Oscar por Oppenheimer. El creador de la serie Steven Knight fue el encargado de escribir el guión y el director es Tom Harper, quien ya estuvo al frente de tres episodios finales de la primera temporada.



Netflix ha publicado una nueva foto, donde ya podemos ver a Barry Keoghan (Almas en pena de Inisherin, Saltburn) perfectamente integrado en el universo de los Shelby, la banda de gangsters más terrible de Birmingham. Se espera que el largometraje llegue a la plataforma de streaming en 2025, aunque aún no tiene asignada fecha oficial.

La película de 'Peaky Blinders': quienes compondrán el reparto

Esta es la lista completa de actores y actrices que han sido confirmados por Netflix para la película, tanto nuevas incorporaciones como regresos:

Cillian Murphy

Barry Keoghan

Rebecca Ferguson

Tim Roth

Stephen Graham (Hayden Stagg en 'Peaky Blinders')

Sophie Rundle (Ada en 'Peaky Blinders')

Ned Dennehy (Charlie en 'Peaky Blinders')

Packy Lee (Johnny Dogs en 'Peaky Blinders')

Ian Peck (Curly en 'Peaky Blinders')

Jay Lycurgo

Vuelven los Peaky Blinders: de qué se tratará la película

Algunos detalles de la película y su elenco

"Hemos anunciado a Rebecca Ferguson, hemos anunciado a Barry Keoghan, tenemos más anuncios por venir", dijo Knight en la Convención de la Royal Television Society en Londres hoy (17 de septiembre). "Está ambientada en la Segunda Guerra Mundial y es realmente buena". Recientemente, Keoghan habló sobre su papel en la próxima película y dijo que estaba “emocionado y nervioso” de unirse a la franquicia.

Le dijo a Entertainment Weekly : “Sí, sí, sí, no puedo esperar a que llegue. [Soy un] gran, gran fanático del programa, y Cillian [Murphy] es un buen amigo y también lo admiro como actor. Así que solo quiero adentrarme en eso y seguir mi proceso ahora; tengo un proceso que hago y no lo he hecho durante mucho tiempo, así que estoy emocionado y nervioso al mismo tiempo”.

Netflix dio luz verde a un largometraje sobre Peaky Blinders protagonizado por el ganador del Oscar Cillian Murphy en un regreso al papel icónico del líder del clan de Birmingham, Tommy Shelby. Tom Harper (Heart of Stone, The Aeronauts , War & Peace) dirigirá la película, quien ya estuvo al frente de la segunda mitad de la temporada 1.

La producción comenzará a finales de este año a partir de un guión del creador de la serie, Steven Knight. Los productores son Caryn Mandabach, Knight, Murphy y Guy Heeley. Los productores ejecutivos incluyen a Harper, David Kosse, Jamie Glazebrook, Andrew Warren y David Mason. El largometraje se realizará en asociación con BBC Film.

Con información de Ámbito