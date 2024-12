Quién es la actriz de Hollywood que mostró interés por Colapinto

La actriz española Nicole Wallace confesó que le gusta el piloto Franco Colapinto y se sumó a la lista de pretendientes del joven corredor argentino, algo que rápidamente fue vinculado a la China Suárez.



En diálogo con Barbie Simons para C5N, la estrella de Hollywood presentó su nueva película Culpa Mía y reveló múltiples detalles sobre la flamante producción de Amazon Prime Video. Por eso, contó varias novedades y hasta se animó a jugar con la periodista a una actividad con las respuestas "Culpable" o "No culpable".



Cerca del final de la entrevista, Simons le consultó por su gusto por el deporte sobre ruedas y Wallace sorprendió con sus palabras sobre Colapinto. "Me gusta la Fórmula 1... ¿Es argentino? ¡Sí, sé quién es! Estuvo en El Hormiguero hace poco, estuvo en España. Me encantó", expresó para luego realizar un clásico gesto con el que pidió que el piloto la llame por teléfono.

Ante esto, los seguidores de Franco Colapinto rápidamente se acordaron de la China Suárez y apuntaron contra ella por la tendencia de culparla por los males del piloto en sus últimas carreras de Fórmula 1. Lo cierto es que ninguno de los dos se sigue en redes sociales y una relación amorosa parece lejana, aunque Nicole Wallace decidió jugársela y revelar que le gusta el argentino.

Con información de Rating Cero