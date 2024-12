Franco Colapinto está en Argentina y practica un nuevo deporte

Franco Colapinto volvió a la Argentina este sábado por la mañana y comenzó a disfrutar de unas merecidas vacaciones con su familia. Mientras tanto, aguarda por la confirmación de su futuro en la Fórmula 1. Las chances para ser titular en 2025 son con Alpine, Red Bull o Racing Bulls. De momento, este domingo comenzó sus clases de golf, una disciplina que se lo vio practicar luego del Gran Premio de Qatar junto a sus representantes, María Catarineu y Jamie Campbell-Walter.

El entorno busca que el piloto bonaerense de 21 años pueda descansar al menos unos días y desconectarse, hasta tanto haya novedades concretas de su futuro. De momento, en la mañana de este soleado domingo se lo vio con un palo de golf. En las redes sociales primero circuló una foto en la que Franco está junto al periodista Guillermo Salatino, quien se especializa en tenis.

“Franco Colapinto comenzó a tomar clases de golf. No tengo dudas que pronto será bueno. Muy simpático. Lo único es que no tiene registro para manejar el carrito de golf”, contó Salatino en un posteo en su cuenta de Instagram.

En tanto que Colapinto subió un video en una historia de dicha red social en la que se lo ve efectuando un golpe. “¡Ojo!”, escribió el pilarense en la publicación.

Respecto de su futuro, Alpine es una de las posibilidades y el ex piloto de F1, Marc Surer, afirmó que veía posible el cambio de Colapinto por Jack Doohan, no desde la primera carrera, pero sí luego de algunas competencias si no cumple con los resultados previstos.

“Yo haría lo mismo. Jack Doohan es el piloto junior de Alpine, era el piloto reserva. Merece ser ascendido. Me parece perfecto porque sino ¿por qué tienes pilotos jóvenes?”, dijo el suizo de 73 años en testimonios publicados por Motorsport.

“Pero si no consigue (los resultados), si hay alguien en el mercado como Colapinto, que ha demostrado talento, pero también ha tenido varios accidentes, aún así, creo que todavía hay algo que ganar, todavía hay un diamante en bruto”, agregó quien disputó 88 Grandes Premios entre 1979 y 1986.

“¿Por qué no, si se dice que tiene más potencial a largo plazo? Yo entiendo a Briatore, y él es lo bastante duro como para llevarlo a cabo”, culminó el ex integrante de los equipos Ensign, ATS, Theodore, Arrows y Brabham.

Cabe recordar que Colapinto corrió este año nueve Grandes Premios de la mano de Williams, pero sabiendo que en 2025 los pilotos titulares serán Carlos Sainz, que viene de Ferrari, y Alex Albon. Por eso busca una butaca para la venidera temporada.

En los próximos días definirse el futuro de Franco Colapinto. Respecto de su agenda local, Infobae pudo saber que la conferencia de prensa planificada en el Automóvil Club Argentino (ACA) para esta semana, por ahora está suspendida. Tampoco se llevaría a cabo el evento con los fanáticos en el Movistar Arena de Villa Crespo, que en principio había trascendido que iba a ser el viernes 20 de diciembre. El corredor de Pilar se quedaría en el país hasta principios de enero y luego volvería a Europa, pero dependiendo de las pautas de agenda que tenga según la confirmación de su futuro.

Con información de Infobae