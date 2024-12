Elton John le comunicó a su público que perdió la vista. El cantante británico de 77 años hizo el anuncio durante una visita que hizo al teatro en Londres.

"Como algunos de ustedes saben, he tenido problemas y ahora he perdido la vista. No he podido ver la representación, pero la he disfrutado", dijo el músico al salir del teatro.

El artista tuvo una infección ocular que lo dejó sin visión del ojo derecho y, según manifestó, el izquierdo "no era el mejor". Por tal motivo, ya no puede leer ni ver nada.

La revelación la hizo en la presentación del musical de "Devil Wears Prada" ("El diablo viste a la moda"), basado en la exitosa novela y película. Elton John escribió la música de la obra y contó al Daily Mail: “Me cuesta verlo, pero me encanta oírlo, y esta noche ha sonado muy bien”.

Elton John comenzó su carrera musical en la década del '70 y terminó hace muy poco con una extensa gira mundial de despedida entre los años 2018 y 2023.

