Ficha Limpia: el abogado que eligió Milei dijo que le preocuparía que "Cristina vuelva a ocupar un cargo"

El abogado Alejandro Fargosi, elegido por el presidente Javier Milei como asesor en el proyecto de Ficha Limpia, aseguró que le "preocuparía" que la ex presidenta Cristina Kirchner "vuelva a tener un cargo".

Luego de que Milei lo designara en la tarea de asesorar en los cambios del proyecto de Ficha Limpia, se refirió al rol que tendrá en la iniciativa que busca prohibir a los condenados por corrupción acceder a cargos públicos y expresó: "La Argentina tiene que cortar el cordón umbilical con Cristina”.

Luego de la polémica con los aliados del Gobierno tras la caída del actual proyecto, Fargosi propuso agregar cambios en el texto, como "acelerar los procesos judiciales” por corrupción en la Corte Suprema.

El ex consejero de la Magistratura sostuvo que fue convocado para mejorar la iniciativa y tras un trabajo conjunto volver a discutirla en el Congreso.

“Es lo que me ha dicho el Presidente y el vocero (Manuel Adorni). Le creo al Presidente, sé que es una persona que está del lado de la decencia y de la legalidad. Por eso acepté ayudar en esta cuestión. Él confió en mí y espero servir”, sostuvo.

En tanto, se refirió a la posibilidad de que existan causas "inventadas" contra políticos para impedir sus postulaciones.

“Hay detalles que a mí se me perdían. Soy honesto, hasta ahora no conocimos ningún caso de un juicio inventado por corrupción, porque no hubiera servido para nada. Pero si se dicta una ley de Ficha Limpia, un kapanga provincial medieval puede querer sacarse de encima a alguien que le cuestiona el liderazgo y le inventan un juicio”, aseguró.

Y, en declaraciones radiales, agregó: “Le pueden dictar una sentencia en primera instancia, y luego en segunda, que es algo que puede pasar, porque la Justicia está mal. No lo digo yo, sino el 89% de la gente, según las últimas encuestas”.

