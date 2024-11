La decepción de Colapinto en Qatar: "Me da bronca"

El fin de semana de Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar no mejora. Luego de haber tenido buenas sensaciones en la carrera Sprint, el argentino no consiguió superar el primer corte de la clasificación para la carrera de este domingo y se mostró frustrado por el bajo nivel que ha mostrado el Williams en lo que se ha disputado de actividad.

Luego de la sesión, explicó: “Cambiamos un par de cosas y el auto iba mal. No tenía grip adelante en la primera parte de la vuelta, y en la otra mitad pasó lo mismo atrás. Las modificaciones no funcionaron. No fue ideal. Es parte del fin de semana, lamentablemente no fue una buena clasificación”.

"Hoy Alex (Albon) no anduvo tan bien, capaz fue un cambio climático, cambió el viento y no le cae bien a nuestro auto. Se sintió peor con respecto a la carrera. Es difícil encontrar el balance en esta clasificación”, agregó decepcionado.

En la misma línea, analizó: “El problema fue no haber probado esta suspensión (la cambió para el Sprint) con poca carga de combustible. No me sentí cómodo con el auto, eso me da bronca. El viento influye, no había corrido con tanto viento. A nosotros nos afecta mucho cuando es de atrás y cruzado es cuando más nos afecta. Una lástima largar tan atrás mañana”.

Queda por delante la carrera, en la que el equipo deberá apostar a una estrategia impecable para intentar avanzar posiciones. Albon saldrá desde la 16ª posición y Colapinto desde la 19ª. Las posibilidades de lograr puntos parecen complicadas pero, tal vez, en el ritmo de carrera puedan recuperar recuperar terreno para cerrar la jornada con sensaciones positivas.

