En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó un proyecto de declaración que repudia los videos – que circulan en redes sociales – que agravian la figura del gobernador Gustavo Sáenz y su familia.

“El espíritu de este proyecto nace de la necesidad de resguardar la institución que representa el Poder Ejecutivo, siendo el gobernador el encargado del manejo del Estado”, aseguró Germán Rallé, representante de Güemes, al momento de informar sobre la iniciativa.

Para el legislador, es fundamental repudiar los hechos que se vienen suscitando ya que, en los videos difundidos, no se hace referencia a la gestión de Sáenz, sino que son ataques que “lastiman su persona y a su familia”.

“Lo vemos nosotros en las redes sociales y en los medios, que se dicen cosas que lastiman, no solo la persona, sino la gestión”, señaló el diputado, y, finalizando, añadió: “Vemos que esos ataques no cesan, vemos que hay intención de pegar la figura del gobernador a hechos delictivos y que buscan sacar fantasmas que no existen; bueno, tenemos que ser duros con esto. Aquí hay una voluntad expresa de resguardar la institucionalidad de quien hoy gobierna la provincia”.