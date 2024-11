El Bitcoin anota una suba meteórica tras el conteo de votos en EEUU que terminó a favor de Donald Trump. Tanto el mercado de criptomonedas como el de acciones reaccionaron alza, pues estos eventos binarios rara vez detienen la tendencia a largo plazo, todo lo contrario, el resultado puede impulsarla.

De acuerdo con datos disponibles, Bitcoin aumentó luego de ciclos electorales anteriores, con un 42% al mes siguiente a las elecciones de 2020 y un incremento del 336% a los seis meses. De manera similar, el BTC anotó ganancias después de las elecciones de 2016 y 2012. El S&P 500 también muestra una tendencia que ya es típica después de las elecciones presidenciales, un patrón que se muestra consistente durante las últimas décadas.

En ese contexto, el último de informe de Standard Chartered, el gigante bancario con sede en Londres, sostiene que el triunfo republicano "es el mejor escenario para los activos digitales", ya que implica cambios regulatorios y otros ajustes. Por lo que la entidad financiera estima que "esto impulsará el valor de mercado total de esta clase de activos a u$s10 billones para fines de 2026, desde los u$s2,5 billones actuales".

Cabe recordar que tras la fuerte suba del Bitcoin, la criptomoneda desplazó a la plata en el ranking de activos por capitalización de mercado y quedó a pocos millones de dólares de hacerlo con la petrolera del reino árabe, Saudi Aramco. Si la proyección de Standard Chartered es acertada, al día de hoy, el mercado cripto va rumbo a superar con creces el marketcap de Nvidia y Apple juntos, las empresas más valiosas del mundo por espalda financiera al sol de hoy.

Bitcoin: cuál es la proyección del banco

El coloso financiero sostiene que ese aumento en la capitalización de mercado "beneficiaría a todos los activos digitales; aquellos con mayor exposición a casos de uso final obtendrían los mayores beneficios", como Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas.

El documento asegura que los Republicanos se hicieron del poder "casi total" en EEUU, pues un triunfo de Trump en la Cámara baja parece muy probable, "lo cual tomamos como nuestro escenario base". Indica que un "sweep" permitiría a la nueva administración impulsar políticas de apoyo a los activos digitales poco después de asumir en enero de 2025, en línea con las promesas de campaña del presidente electo.

"Esperamos varios desarrollos positivos para la clase de activos al inicio de la administración: cambios regulatorios (incluida la derogación de la SAB 121 y regulaciones para las stablecoins) y modificaciones en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en inglés) que llevarían a una postura más laxa sobre los activos digitales. "La nueva administración podría considerar también una reserva de Bitcoin; aunque lo vemos como un evento de baja probabilidad, tendría un impacto significativo", sostiene el banco.

Y es que, como bien explica José Luis del Palacio, co-funder de Decrypto, en diálogo con Ámbito, tanto las bolsas internacionales, como el mercado cripto están en un proceso alcista que ya está más que confirmado. "La tendencia para 2025 es alcista. Es probable que veamos que el Bitcoin valga el doble, el triple, no importa cuánto, pero la tendencia no va a cambiar", sostiene en línea con el análisis del banco.

Un dato no menor que resalta Del Palacio es que los ETF se consolidaron y ahora cotizan en la bolsa de EEUU. "Esto significa que grandes fondos de inversión, como J.P. Morgan, BlackRock y Platinum, ya tienen exposición a estos productos", señala. Para el experto cripto, esto es clave porque "no son fondos que entran y salgan a las 24 horas. Ellos toman una posición grande con muchísimos millones de dólares cuando están pensando en el mediano plazo, eso es positivo para el mercado y para el ecosistema,"porque no es gente que especula en el corto"

Precio para Bitcoin según Standard Chartered

El banco es concluyente al señalar que reitera su objetivo actual para Bitcoin hacia finales de 2025 de alrededor de u$s200. 000 y de u$s10.000 para Ethereum (ETH). También advierte que los activos digitales más expuestos a usos finales probablemente se beneficien más; en particular, "esperamos que Solana supere tanto a BTC como a ETH", señala el banco.

Sobre el verano cripto

El banco determina que, con el triunfo republicano en la elección de EEUU, "ahora es una posibilidad real" de que el verano cripto haya comenzado. "En el próximo período de dos años prevemos un aumento similar en los precios de los activos digitales (en términos porcentuales) al de 2021. Como en 2021, es probable que los activos digitales existentes vean aumentos de precio y surjan nuevos subsectores; esta vez, los casos de uso en el mundo real finalmente se perfilan para volverse convencionales", agrega el informe.

Así, impulsados por estas tendencias, el gigante financiero estima que la capitalización total de mercado de los activos digitales aumente hasta los u$s10 billones para fines de 2026. Para entonces, también anticipa que la participación de Bitcoin en la capitalización total del mercado de activos digitales caerá a poco más del 40% desde el 60% actual.

El banco es optimista en que la nueva administración en EEUU siga con el enfoque proactivo de la campaña de Trump hacia los activos digitales. Además, es probable que los cambios se realicen "relativamente pronto para aprovechar el control Republicano del Congreso antes de las elecciones de mitad de mandato en noviembre de 2026", otro motor para el mercado cripto.

Así, alineado con este impulso, se espera que Bitcoin y otras criptomonedas experimenten un aumento de capitalización, aunque con una posible disminución de la participación de Bitcoin en el total del mercado motorizado por la administración entrante en EEUU: el escenario luce sin techo para el mercado cripto.

