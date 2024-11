Modificación a la ley de DNU: El PRO no dará quórum ni "votará con el kirchnerismo"

La Mesa Ejecutiva del PRO se reunió esta tarde y decidió no dar quórum en la sesión de este martes en la Cámara de Diputados, donde la oposición busca modificar la ley de DNU para limitar la discrecionalidad del Gobierno de Javier Milei. "En el caso que se logre, NO vamos a votar con el kirchnerismo", agregaron en un comunicado difundido tras el encuentro.

El partido amarillo adelantó que va a mantener la misma postura que viene tomando en el Congreso desde la llegada de Javier Milei al Gobierno y remarcó: "No vamos a poner en riesgo la gobernabilidad y vamos a defender la institucionalidad". De esta manera, explicaron: "Por eso mañana NO daremos quórum y, en el caso que se logre, NO vamos a votar con el kirchnerismo".

De la reunión encabezada por Mauricio Macri participaron Jorge Macri; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; los diputados Cristian Ritondo, Diego Santilli y María Eugenia Vidal; los intendentes Soledad Martínez -vicepresidenta del PRO nacional-, Guillermo Montenegro y Fernando De Andreis, estratega y asesor de máxima confianza del expresidente. El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y Facundo Pérez Carletti, secretario general del partido, se sumaron por Zoom.

Aunque la Mesa Ejecutiva ya haya resuelto su accionar, el bloque de diputados del PRO se reunía esta tarde para definir si se abstendrán o si rechazarán la propuesta de la oposición.

También en relación a la agenda parlamentaria, desde el PRO aseguraron que insistirán con los proyectos que viene impulsando el sector y anticiparon que van a pedir una sesión para la semana que viene para buscar la aprobación de la Ley de Ficha Limpia, iniciativa que señalaron como "una bandera histórica" del partido.

Además, se refirieron al conflicto por Aerolíneas Argentinas y afirmaron que "expone una problemática que existe con los gremios en muchas empresas". En ese sentido, exigieron el tratamiento de la ley de democratización sindical, presentada por diputados del PRO.

Con información de Ámbito