Después de cinco meses, Cazzu habló de su separación de Christian Nodal

A cinco meses de lo que fue su escandalosa separación de Christian Nodal (con quien tiene a su hija, Inti) y después de que su ex se casara con Ángela Aguilar, a quien blanqueó a poco de la ruptura, Cazzu habló como nunca de cómo afectó esto en su vida.

“Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla. A mí, cuando me dejaron, lo hicieron por un motivo distinto. Existió la pregunta ‘¿hay alguien más?’, y la respuesta fue ‘no’”, comenzó diciendo la cantante en PLP, el programa de Luzu TV, que Pochi (de la cuenta de Instagram @gossipeame y panelista de Empezar el día, el programa que conduce Yuyito González por Ciudad Magazine) subió a sus redes.

“Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios, las redes y esas cosas. Me sorprendí, obviamente, porque a ella la conocía y había compartido algunas veces. Entonces, primero pensé que no era cierto y resultó que sí”, agregó.

Y siguió: “Fue una gran sorpresa, obviamente. No hice nada al respecto, porque desde el momento en el que alguien no quiere seguir en una relación, es como no hay nada que hacer. Yo no le voy a pedir a nadie que se quede en mi vida. Yo, simplemente, lo acepté”.

“Después, fueron muchos disparos públicamente, pasaron muchas cosas, fue avanzando y yo realmente pensé que habíamos finalizado este tema. Siento, de alguna manera, como que me obligaron a decir todo esto. Para mí, este es un tema tan privado, tan sensible, tan doloroso, que me hubiese gustado nunca tener que decir nada. Pero se está poniendo en duda mi integridad como persona y yo no sería capaz de formar parte de un plan tan retorcido como el que se sugiere”, añadió.

Y cerró, a corazón abierto: “Se habló de mis sentimientos, en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo lo pasé. Se dijo que no se rompió un corazón, y que aquí nadie sufrió, y yo sufrí muchísimo. Y se rompió muchísimo más que un corazón. Se rompieron muchos corazones, se rompió mucho, fue un proceso muy doloroso, y me parece que yo me manejé con muchísimo respeto por todos, sobre todo porque tengo una hija que tiene un papá y que va a ser siempre su papá. Pero siento que también un ejemplo para mi hija es cuando las cosas transgreden una línea, enseñarle que también hay que poner límites cuando te obligan a hacerlo”.