"Lamento no haber podido salvarte": el duro mensaje de la hermana de Liam Payne

La familia de Liam Payne sigue enfrentando el dolor tras su trágica muerte en Argentina. En las últimas horas, su hermana, Ruth Gibbins, publicó un conmovedor mensaje en redes sociales, expresando su profunda tristeza por la pérdida del exintegrante de One Direction, quien falleció al caer de un tercer piso en un hotel de Palermo.

En un desgarrador posteo de Instagram, Ruth escribió: "No siento que este mundo haya sido lo suficientemente bueno y amable contigo". Además, agregó: “Liam, mi cerebro está luchando por comprender lo que está pasando y no entiendo a dónde te has ido”.

El músico británico, de 31 años, falleció el pasado miércoles, y su hermana recordó los difíciles momentos que atravesó: “A menudo, a lo largo de los últimos años, te has esforzado mucho para superar todo lo que te estaba ocurriendo... Solo querías ser querido y hacer feliz a la gente con tu música”.

El emotivo mensaje incluyó una disculpa y una promesa: “Lamento no haber podido salvarte. Te amo... cómo te extraña mi corazón”. Ruth también se refirió a Bear, el hijo de Liam y Cheryl Tweedy, afirmando que cuidarán de él y que siempre sabrá cuánto su padre lo adoraba.

Por su parte, Geoff Payne, el padre de Liam, viajó de urgencia a Argentina para acompañar los trámites relacionados con el traslado de los restos de su hijo al Reino Unido. Además, Cheryl Cole, expareja de Payne y madre de su hijo, expresó su descontento ante la cobertura mediática, calificando la situación como un “acontecimiento transcendental” que está generando más daño a los afectados.

Liam Payne murió a causa de "múltiples traumas" y "hemorragia interna y externa", según el informe preliminar de la autopsia. Las autoridades señalaron que, en el momento de su muerte, el cantante podría haber estado atravesando un "brote producto del abuso de sustancias".

Con información de Noticias Argentinas