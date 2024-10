Uno de los escándalos deportivos más sonados de los últimos tiempos involucra al exfutbolista brasileño Vinícius Tobias, quien jugó en el Real Madrid Castilla y esperaba una hija con la influencer Ingrid Lima. Sin embargo, según una publicación de ella en Instagram, los resultados de la prueba de ADN confirmaron que él no es el padre de la niña, lo que desató la controversia.

La historia se remonta a febrero de este año, cuando el lateral derecho, actualmente en el Shakhtar Donetsk, anunció en redes sociales que sería padre a los 20 años junto a Ingrid Lima. “El plan dio sus frutos, la luz de la paternidad brillará sobre nosotros. Agradecemos a la vida por el privilegio de cuidar y amar a un pequeño ser tan especial. Estamos listos para esta nueva etapa”, expresaron en su publicación.

Mientras esperaban la llegada de su hija, el futbolista se tatuó el nombre que habían elegido para ella: Maite. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando la bebé nació el 8 de octubre y él no estuvo presente en el parto, lo que generó especulaciones sobre su paternidad.

Finalmente, Ingrid comunicó en una historia de Instagram que Vinícius no era el padre, tras realizarse una prueba de ADN. “Como muchos saben, Vinícius y yo ya no estamos juntos, y durante esa separación tuve una relación con otra persona. Hicimos un examen de ADN y Maitê no es hija de Vinícius”, explicó en un extenso mensaje.

Ante el escándalo mediático, algunos usuarios criticaron al futbolista por no asistir al parto, pero Ingrid pidió que lo dejaran en paz. “Les pido que dejen de atacarlo; fue decisión mía que no estuviera presente en el parto ni que publicara nada sobre Maitê hasta que se realizara la prueba. Vinícius y yo hemos hablado y le deseo lo mejor. Ambos queremos seguir adelante en paz”, afirmó.

La noticia se difundió rápidamente en los medios brasileños, pero el futbolista no ha hecho comentarios al respecto. Cabe recordar que Vinícius Tobias había despertado grandes expectativas en la prensa española como posible sucesor de Dani Carvajal, histórico jugador del Real Madrid. Sin embargo, su paso por el club no convenció, y ahora defiende los colores del Shakhtar Donetsk en la liga ucraniana.

En su cuenta de Instagram, el brasileño había compartido momentos que anticipaban uno de los días más felices de su vida, incluyendo sesiones de fotos del embarazo, pero ahora su perfil se ha centrado en su carrera deportiva.