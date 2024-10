Caso Juanita Sirimarco: Fernando Burlando asume la defesa de la mamá

Fernando Burlando será el abogado de la familia de Juanita Sirimarco Díaz, la nena de 13 años, oriunda de Misiones, que murió el fin de semana tras volver de su viaje de egresados. Claudia, madre de la menor, expresó su dolor y agradeció la ayuda del letrado: “¡Necesito Justicia porque hicieron todo mal con mi pobre hija!”.

Mientras avanza la investigación para determinar si Juanita falleció por una sobreinfección bacteriana tras haber contraído Influenza B, Burlando confirmó que defenderá a la familia de la menor.

“¡Gloria a Dios!”, exclamó la mamá de Juanita al conocer la noticia: “¡Es que necesito Justicia! Necesito Justicia porque hicieron todo mal con mi pobre hija que tenía un futuro brillante, que era maravillosa y le cortaron la vida por no parar un ratito a darle asistencia. Todos dicen cualquier cosa, cualquier mentira y yo se la verdad de lo que pasó”, enfatizó.

“Les doy las gracias. Va a haber Justicia por mi hija porque eso no se le hace a un niño. A una madre no se le entrega una niña, que fue feliz a pasar unos días maravillosos, no se la entrega casi muerta. Ellos fueron para cuidarla y todos tienen una responsabilidad”, expresó la mamá de Juanita Sirimarco totalmente emocionada en diálogo con Poco Correctos.