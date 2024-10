La descarnada autocrítica de Bielsa tras el empate de Uruguay con Ecuador y los silbidos de los hinchas

Después del empate 0-0 entre Uruguay y Ecuador, Marcelo Bielsa no escatimó en autocrítica en su conferencia de prensa. Reconoció que, a pesar de contar con mejores jugadores que sus rivales, no ha logrado traducir eso en resultados positivos. “Cuando no se gana, siempre hay que mirar al que maneja ese material, que soy yo”, afirmó.

El encuentro, celebrado en el Estadio Centenario, dejó a Uruguay con un solo punto de los últimos seis posibles, tras una derrota previa ante Perú. Bielsa explicó que, aunque no hubo cambios tácticos, el desempeño del equipo en los últimos partidos ha sido por debajo de las expectativas. “En el primer tiempo se vieron cosas positivas, pero en el segundo no creamos peligro”, comentó.

También abordó la confusión en las sustituciones, admitiendo que hubo un error al enviar a Luciano Rodríguez en lugar de Marcelo Saracchi, quien era su intención. “Es una situación desafortunada”, reconoció.

El clima en Uruguay es tenso, especialmente después de las recientes declaraciones de Luis Suárez que revelaron una crisis interna en el equipo. Los hinchas, decepcionados por la falta de victorias (cuatro partidos sin ganar), expresaron su descontento con silbidos al final del partido.

A pesar de estar en tercer lugar en la tabla con 16 puntos, Bielsa sabe que el equipo debe mejorar. “Cada vez que atravesamos una racha negativa, a veces se pierden partidos que se deberían ganar”, reflexionó, mientras se preparan para los próximos encuentros contra Colombia y Brasil en noviembre.