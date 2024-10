El Indio Solari dio su mirada sobre Milei: “La gente no se da cuenta de que es el diablo"

Carlos Alberto "Indio" Solari dio una entrevista en el canal de streaming "Gelatina", donde abordó diversos temas de la actualidad cultural y política de Argentina, haciendo especial énfasis en la figura del presidente Javier Milei y el creciente movimiento de sus simpatizantes libertarios. Durante la charla con el periodista Pedro Rosemblat, el músico compartió su visión crítica sobre el sistema democrático, el gobierno actual y la relación de Milei con la juventud.

"Yo sigo creyendo en lo mismo. No creo en la rosca, no tengo motor político, porque la política ha chocado siempre con esta intención… nosotros no queremos cambiar a la sociedad, sino al hombre", afirmó el Indio, subrayando su escepticismo respecto a la política tradicional y su desconexión con las expectativas de cambio genuino.

En relación con el rápido ascenso de Milei en la política, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota puso en duda el éxito a largo plazo del libertario y señaló que no toda la juventud adhiere a sus ideas. “Veo que hay mucho chico industrial que no cree en eso. No es que todos se sumaron como si fuera el ‘Flautista de Hamelín’ a seguir al enano de la motosierra", ironizó el Indio, utilizando una metáfora para referirse al estilo agresivo y provocador de Milei. Y agregó: "En realidad lo llamativo es que haya una cantidad, pero son los mismos que festejan Jackass y es todo una pelotudez. Cuando te tiran una mala onda, son los peores trolls, no tienen ninguna coherencia".

El músico también habló sobre las críticas que recibe constantemente, y cómo prefiere no prestarles demasiada atención. "Las peores balas son las que no son públicas; garpa pegarme porque soy un ‘millonario de izquierda’. Han inventado un personaje maravilloso", sostuvo con sarcasmo, refiriéndose a las etiquetas que le han impuesto a lo largo de los años. Además, señaló que prefiere enfocarse en la opinión de quienes lo rodean: "Prefiero pensar en que hay amigos que lo ven a uno mejor".

A sus 75 años y enfrentando la enfermedad de Parkinson, Solari reflexionó sobre la falta de valores en la sociedad: "Todo el mundo sabe qué es ser honesto, ser compasivo. Bueno, ¿por qué mierda no somos así?", se preguntó con frustración. Y añadió: "A alguien se le tendría que ocurrir, y no soy yo, algo para mejorar en la educación, en la formación, para que los chicos sean dueños de su vida. Si se los puede meter en cana a los 14 años, ¿cómo no van a poder decidir sobre sus vidas? Pero, bueno, tienen el marote quemado".

Aunque no mencionó directamente a Milei, el Indio lanzó una fuerte crítica sobre el momento actual del país: "No podemos hacer nada en el pasado, momentáneamente. Y del futuro no tenemos la lógica. Lo que nos obliga a resolver este presente, que bastante jodido está. Yo creo que las fuerzas populares ya deberían estar en otra presencia, porque nos están cagando en la cara", declaró con contundencia. Y para remarcar la gravedad de la situación, añadió: "La gente no se da cuenta de que el diablo se caga en su nariz. Ahora el Papa coincide conmigo, estamos en la misma”.

Indio Solari sobre los conflictos de Gaza y Líbano

Solari también expresó su preocupación sobre el conflicto bélico en Gaza y Líbano, y cuestionó la postura a favor de Israel: "Argentina puede ser un lugar que elija el bastión de los blancos, así como lo tienen a Israel en el mundo árabe. Acá también corremos el peligro de ser un bastión del imperio yanqui", advirtió, alertando sobre las posibles implicancias geopolíticas para el país.

A pesar de los desafíos que enfrenta debido a su enfermedad, el Indio no descarta seguir lanzando música. "Va a seguir habiendo canciones. No sé hacer otra cosa, canciones e inevitable y me gusta hacer canciones. Es casi probable que hago una canción por día", reveló. Además, comentó sobre su proceso creativo: "Lo único que podría ser es que esta enfermedad sea muy dañina y de pronto uno decida viajar con el bondi vacío. No sirvo para viejo, la decrepitud es un espanto. Yo compongo primero la música, me gusta tener un título ingenioso", manifestó.

Perfil