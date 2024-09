CFK reapareció con una clase magistral y le respondió a Milei

Además, CFK señaló inconsistencias en los números que el mandatario repite en cada discurso y afirmó que la situación "se está poniendo cada vez más aguda".

En la Universidad Nacional del Oeste, donde las autoridades de la casa de estudios le entregaron a la ex mandataria un Doctorado Honoris Causa, la referente opositora dio una clase magistral sobre su texto 'Sigue siendo la economía bimonetaria, estúpido'.

En el inicio de su discurso, destacó la importancia de las universidades nacionales y se refirió a lo sucedido durante la madrugada en el Congreso nacional: "Quiero mandarle un saludo a los senadores que anoche le dieron sanción a la ley de financiamiento educativo", expresó.

Al analizar la realidad económica del país, la ex presidenta insistió con "el problema de la economía bimonetaria".

"Allá por febrero ya advertíamos que el problema era la economía bimonetaria, la escasez de dólares, el endeudamiento con el FMI, sabíamos que todo se iba a agravar. El déficit no es lo mejor que le puede pasar a un país, pero también hay que tener en cuenta que alguna razón debe haber para que muy pocos países del mundo, tres o cuatro, tengan superávit fiscal. ¿Todos los demás países son degenerados? No, no es así", dijo.

En ese sentido, la ex mandataria relativizó el superávit al que se aferra el Gobierno como logro máximo de su gestión. "Que se mueran todos de hambre y a vos te sobre la plata es fantástico, pero la gracia está en que vos puedas administrar el Estado también", señaló.

"No pagando deudas, ahogando a provincias, no comprando vacunas, no haciendo escuelas y hospitales, así cualquiera. Y nosotros lo hicimos reestructurando la deuda y pagando el corralito. Ese corralito del 2001 lo pagaron los giles de los peronistas. No es solamente la macroeconomía, es gobernar un país", agregó.

"Largue a Friedman y agarre el manual argentino"

Sobre el índice de precios y la inflación, CFK insistió en que el indicador se mueve afectado por lo que sucede con el dólar y apuntó: "Los precios se mueven a partir del movimiento del dólar, y sino que me expliquen por qué pusieron una tablita para devaluar al 2%".

Fernández de Kirchner también hizo mención a la urgencia de algunos economistas por salir del cepo, recordando lo que sucedió con la gestión de Cambiemos.

"Todos quieren levantar el cepo, Macri lo levantó reventando el país en deuda, trajo al FMI de vuelta y finalmente tuvo que poner el cepo no a 2500 dólares como teníamos nosotros, lo tuvo que poner a 200 mugrosos dólares. Pasaron macristas, peronistas y libertarios, y el cepo sigue", indicó.

"Van nueve meses de gobierno y ya nació la criatura, y el padre se dio cuenta que choca con la realidad argentina. Presidente, largue a Friedman, largue la escuela austríaca, cace el manual argentino y siéntese a administrar (...) porque ha provocado una auténtica tragedia social", cargó contra el libertario.

Entre las críticas, Fernández de Kirchner le reconoció a Milei haber logrado que aparten al chileno Valdés de las negociaciones con el Fondo y lanzó una crítica encubierta contra Alberto Fernández.

"Le reconozco una cosa, ha conseguido que le saquen a este señor Valdés y se lo reconozco, me hubiera gustado que ese empeño lo hubieran tenido otros, pero punto, no voy a avanzar más sobre el tema", dijo.

"Un lunático que viene a decir cosas que no sucedieron, que son mentiras y que no existen"

La ex presidenta repasó algunos párrafos del extenso discurso que Milei dio en Mendoza días atrás y señaló inconsistencias en su relato, además de cuestionar los "números" y las "cuentas" que hace el presidente.

"Yo siento estas cosas como un fracaso de la educación argentina, si la educación hubiera logrado entrar a todos los rincones, estas cosas no estarían pasando, no podría venir un lunático a decir cosas que no sucedieron, que son mentiras y que realmente no existen", afirmó.

Cristina Kirchner también comentó, con tono de burla, algunos de los ejemplos que suele utilizar el presidente en sus presentaciones públicas, hablando de personajes ficticios como El Zorro o Terminator, y arremetió también contra el ministro Caputo.

"No hay rezago de la inflación, él no tiene plan de estabilización. Tampoco dice de dónde nació la deuda. ¿De un repollo? No señor, usted lo sabe", dijo antes de pedir que pasen un video en el que se pudo ver al actual presidente criticando a su actual ministro de Economía por su labor durante la gestión de Macri.

"Él decía que con los mismos de siempre no podés tener algo diferente, pero resulta que ahora Caputo pasó a ser el mejor ministro de la historia", ironizó CFK.

"Basta de movimientos tácticos": el mensaje para la CGT

En otro tramo de su discurso, CFK reclamó que los dirigentes sindicales piensen también en el mundo del trabajo informal y no se dediquen únicamente a cubrir la demanda de sus afiliados.

"El peronismo fue hacerse cargo de las nuevas demandas de 1945. Ahora el mundo cambió y tenemos nuevas demandas, y nadie se tiene que ofender, hay que sentarse a pensar cómo hacemos para representar al conjunto de trabajadores de la República Argentina", dijo.

La líder peronista pidió que la CGT tome un rol activo en la defensa de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para los trabajadores en relación de dependencia del primer tramo, al igual que para los trabajadores informales. "Ese es el primer paso y esperemos que pueda ser planteado por la CGT, que no sea solamente un movimiento táctico", manifestó.

"Las palabras de un presidente no pueden contener violencia simbólica o explicita"

En los últimos minutos de su exposición, la ex presidenta le hizo un pedido especial a Milei de cara a lo que sucederá en domingo durante la presentación del Presupuesto 2025 en el Congreso.

"Ver a un presidente recurrir todo el tiempo a decir ´les vamos a dejar el ... como mandriles´, hablar de comprar vaselina o de niños envaselinados, a hacer un gesto de onanismo o fálico como el que hizo en Mendoza... la palabra de un presidente es muy importante, y los niños prestan atención a esas cosas", resaltó.

"Vivimos en un país donde hay un niño que ha desparecido hace 90 días y se presume que se lo han llevado para trafico sexual, y tenemos un diputado que se lo han llevado detenido por distribuir material de pedofilia. No pueden ser palabras que un presidente pronuncie, las palabras de un presidente no pueden contener violencia simbólica o explicita, la palabra de un presidente tiene que ser sanadora, no violenta", completó.

Pensando a futuro y en cómo enfrentar al oficialismo, CFK destacó algunos sucesos recientes, como el voto de los senadores que aprobaron la ley de financiamiento universitario y la recuperación de varios centros de estudiantes por parte del peronismo en los últimos comicios universitarios.

"Las cosas se están poniendo más agudas, se caen las máscaras y los disfraces"

"Esos radicales que se dieron vuelta porque les compraron el voto, pegaron a Milei con la casta, de la casta de la que él hablaba, esa casta con la que pudo joder a los jubilados, esa es la verdad de la milanesa, ni hablar de la nena gaseada, ayer vimos una nena gaseada y un gobierno mintiendo", dijo sobre el final del acto.

"Se está poniendo cada vez más aguda la situación, y cuando esto pasa se caen las mascaras y los disfraces, porque se disfrazaron de una cosa que no están haciendo y que no son", agregó.

Por último, habló de la existencia de una profunda grieta entre peronistas y no peronistas, en la que acusó a este último grupo de buscar la "desaparición" de los primeros.

"Hay que hacer un intento pero no para que se hagan peronistas, para que empiecen a aceptar al otro. A todos los que quieren que desaparezca el otro, les tengo una mala noticia: no va a desaparecer ninguno. Aprendamos a respetar al otro y a entenderlo, de eso puede depender que tengamos un país mejor o un país fallido. (...) Ante tanto proyecto de vida feo al que quieren llevar al pueblo, les digo que no van a poder, la historia se toma su tiempo, la patria no se vende", concluyó.

