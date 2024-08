Milei ratifica el pedido de justicia para “víctimas del terrorismo”

Un proyecto de declaración que solicitaba a los legisladores nacionales por Salta gestionen que docentes estatales salteños no sean alcanzados por el impuesto fue escenario de un cruce entre diputados saencistas y libertarios.

Todavía no tiene dictamen de comisiones. “Si no se aprueba los diputados mostrarán que apoyan un proyecto político y no los intereses de su departamento”, dijo Gauffín.