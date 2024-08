Impactante: el auto de Mazzacane se prendió fuego en el TC en Buenos Aires y se salvó de milagro

En las primera vuelta de la final del TC en Buenos Aires, donde se cerrará la etapa regular del campeonato y se le abrirá paso a la Copa de Oro, se dio un suceso impactante: el auto de Gastón Mazzacane se prendió fuego y el piloto, que luego reconoció que "no veía nada", debió tirarlo en medio de la pista y bajarse a las apuradas.

Cuando la mira estaba puesta en la punta de la carrera, y en cómo la Chevy de Agustín Canapino -haciendo su retorno al Turismo Carretera tras su salida de la IndyCar- se fajaba con los autos de nueva generación, un Rayo que circulaba por la mitad de la tabla llamó la atención de todos: no sólo se incendió su Chevrolet Camaro sino que se volvió una bola de fuego.

Saliendo del Salotto, el Chivo empezó a reducir su velocidad y el resto de los autos, a tratar de esquivarlo. Cuando todavía no había terminado de pasar todo el pelotón, Mazzacane abrió su puerta, se tiró al piso y alcanzó a meter un pique para salir de la zona. Finalmente, los bomberos lograron controlar las llamas.

"Saliendo de la S del Ciervo y entrando al Salotto, se me apagó. Iba a entrar a boxes, pero el auto se empezó a prender fuego, sentí una temperatura impresionante y no vi nada. Por eso no podía salir de la pista. Veía negro, no sabía adonde salir, y después salí rapidísimo. Fue tremenda la imagen desde adentro, los pilotos me pudieron esquivar porque lo venían viendo... Fue un rescate rápido, se quemó toda la parte trasera del auto", dijo luego el Rayo en diálogo con TV Pública.

