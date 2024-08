Massa reúne a su equipo en Córdoba y define estrategia para las elecciones legislativas

Sergio Massa reunió en las oficinas de Libertador a su tropa cordobesa para debatir una estrategia política para las elecciones legislativas del año que viene, buscando aprovechar la irrupción de Milei que problematizó tanto a Juntos como al cordobecismo de Llaryora y Schiaretti.

En la reunión se analizó si existía la posibilidad de "representar el enojo" que el 40% de los cordobeses tiene respecto de las políticas del Gobierno nacional. También hubo debate sobre que postura tomar frente a la gestión local de Martín Llaryora. "Está complicado, en el centro no hay nada", evaluó uno de los presentes en diálogo con LPO.

Los cordobeses vieron a un Massa "enérgico, activo y con mucha información", aunque sin un plan de candidatura propia para el año que viene. "Sergio dejó claro que está para ayudar a reconstruir un peronismo que encauce el enojo y no para buscar una banca", dijo Tania Kishakevich, pilar del Frente Renovador en Córdoba, junto a Agustin González, intendente de Cruz Alta, y Javier Taborda, ex funcionario de Juan Schiaretti.

La definición pone en pausa el entusiasmo de dirigentes del peronismo bonaerense que creen que Massa primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires ayudaría a ordenar la interna entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner, al menos para el próximo test electoral.

Los cordobeses debatieron las chances de prosperar de la opción moderada que impulsa Schiaretti: "el centro no tiene norte porque el electorado tendrá dos opciones reales, o mirará al Gobierno nacional y a los aliados de la ley ómnibus o mirará al peronismo si éste se reorganiza", evaluó otro de los presentes.

"Si el experimento de La Libertad Avanza no funciona, se lleva puesta a toda la derecha; por lo que nuestra prioridad en Córdoba es rearmar el espacio peronista en 2025 y disputar en 2027", es la síntesis prevaleció entre los cordobeses.

La idea de algunos es ver si es posible aprovechar la brecha que dejó Llaryora como aliado de Milei. El objetivo electoral sería que en el reparto de bancas de 2025, donde creen que el peronismo nacional pueda quedarse con dos, relegando al "partido cordobés".

Pero en la reunión no hubo ánimo de apuntar contra Llaryora. No sólo porque Massa tiene una histórica buena relación con el gobernador, sino porque el ex ministro de Economía entiende que el peronismo de Llaryora finalmente deberá confluir en un esquema nacional hacia 2027. "El PJ Córdoba deberá decidir si sigue siendo un arroyo o si es parte de un río", fue la metáfora que circuló en el encuentro.

Un dato no menor: del grupo que llegó al edificio de avenida del Libertador fue parte Gustavo Gómez, gerente General de Blangino, una fábrica de mosaicos que es un ícono de la industria de la construcción en Córdoba. Gómez, la mano derecha de Juan Blangino, el fundador de la empresa ubicada en la localidad de Monte Cristo, trazó un panorama complejo para la construcción en los próximos meses.

El empresario es una figura importante porque horada la narrativa "pro industria" que quiere exhibir el peronismo de Llaryora y Schiaretti. El Frente Renovador va a la caza de ese discurso a favor de la producción: de hecho, organiza para septiembre un encuentro de empresarios con el equipo técnico de Massa.

Además, Massa pidió que haya cierta empatía con los votantes desencantados de Milei: el mensaje sería que fueron víctimas de una estafa electoral, no cómplices del "fracaso del Gobierno".

Con información de La Política Online