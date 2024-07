En el marco de una nueva ola de despidos en el Estado nacional, distintas áreas que dependen de Javier Milei se encuentran en crisis en el interior del país. ¿Qué áreas se ven más afectadas por el cierre de cedes y la desvinculación de sus trabajadores a partir del retiro del Estado nacional de las provincias?

Los trabajadores estatales alertaron sobre el comienzo de una nueva ola de despidos en el Estado. Desde el viernes por la tarde, empleados públicos contratados de distintas áreas claves del Gobierno nacional comenzaron a recibir aviso de la no renovación de su contrato y su subsecuente desvinculación.

En las primeras horas de la segunda ola de despidos en el Estado, ATE ya registró 2.305 despidos en la Administración Pública Nacional. Al momento, las principales áreas afectadas son el Ministerio de Capital Humano, el exministerio de la Mujer, la Secretaría de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de la Tecnología (INTI).

Sin embargo, desde el comienzo de la gestión libertaria se están reduciendo carteras, oficinas y cedes en distintas regiones del país en lo que representa un accionar sistemático de repliegue del Estado nacional a nivel federal Muchas provincias y pueblos del interior han quedado sin recursos como el Correo Argentino, el ANSES, entre otras cosas.

Qué sucede con el INTI en las provincias

El Gobierno nacional anunció el cierre de áreas del INTI en sedes del interior. Sin embargo, según informaron fuentes sindicales a este medio, no se ha avanzado aún sobre las mismas.

"La instrucción fue avanzar sobre aquellas áreas que no tenían laboratorios. En la práctica aún no se operativizo el cierre de ninguna, pero la decisión fue esa", sostuvo la delegada de ATE del organismo Yamila Mathon.

En este sentido, lo que sí ocurrió el fin de semana fue la baja de 282 contratos de monotributistas y la apertura del retiro voluntario que cierra el 5 de julio. "Estos despidos y los retiros afectan directamente el funcionamiento de todas las áreas poniendo algunas en peligro de subsistencia", expresó la sindicalista.

Asimismo, Mathon afirmó que la semana pasada circuló un nuevo organigrama del ente dónde "hay áreas (actuales) que no figuran". "Luego de hacer eso, el vicepresidente del organismo y el gerente de Recursos Humanos renunciaron", añadió.

Las bajas de empleados afectan a todo el país en general ya que el INTI actualmente tiene sedes o personal en todo el territorio porque formaba parte de su operatividad.

También confirmaron que hay laboratorios que quedan "prácticamente vacíos" porque no hay personal que lleve adelante las tareas, al igual que las áreas y líneas de trabajo enteras afectadas por los despidos a nivel federal, con el cierre de sedes regionales en todo el país.

El futuro de Correo Argentino

Desde el comienzo de la gestión libertaria, varios intendentes de regiones chicas de la Argentina expresaron su preocupación ante el cierre de sucursales del Correo Argentino. Hoy la empresa figura como una de las ocho firmas públicas que el Gobierno pretende privatizar tras la aprobación de la Ley Bases en el Congreso de la Nación.

En abril se activó un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas con el fin de reducir de manera inmediata la plantilla de 16.858 empleados. Se estima que el Gobierno nacional pretende cerrar más de 900 oficinas a lo largo y ancho del país.

Desde Correo Argentino ya confirmaron alrededor de 2000 cesantías, aunque la intención del gobierno es avanzar hasta alcanzar los 9500 empleados.

Qué sucederá con Radio Nacional

El cierre de distintas emisoras de Radio Nacional se hizo visible sobre todo con los fuertes temporales en el sur argentino.

La población, en particular de Neuquén, quedó aislada y el gobierno provincial no pudo informar a través de este medio qué caminos estaban cerrados por la nieve. Esto dejó a una parte de los ciudadanos totalmente aislados, sin internet y con la repetición de Radio Nacional que venía de Buenos Aires e informaba el estado del subte.

Esta semana, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó la intención de seguir con los recortes en los medios públicos durante una entrevista.

"Me parece que con los avances que se hicieron con la conectividad en este siglo debería ser un tema a desmitificar. Hay que repensar un poco este tema, a mí me escriben personas de todos los pueblos y muchos están en lugares recónditos. Te puedo asegurar que no escuchan Radio Nacional", subrayó.

" ¿Vale la pena en este contexto tener esta cantidad de repetidoras que hay en todo el país? A mí me parece que no y más cuando se mide la pérdida monstruosa que da. Igualmente estamos esperando a agarrar los medios formalmente para dar mayores novedades", indicó en diálogo con este medio.

Las oficinas del Enacom

La misma suerte corrió el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) cuando el Gobierno, a través de la Resolución ° 7/24 (B.O. 03/04/24), dispuso "el cierre operativo de las Delegaciones Provinciales del Ente Nacional de Comunicaciones".

De esta manera, se efectuó el cierre de 28 delegaciones de Enacom en todo el país con el despido de la totalidad del personal que allí se desempeñaba, alrededor de 300 personas. La orden se hizo efectiva el 1 de abril y se estableció un período de 60 días para "atender y reasignar las tareas de control ejecutadas por las delegaciones provinciales".

En ese sentido, la disposición estipuló asignar "una dotación mínima de agentes" que garantice la realización de las tareas de cierre y que elaboren "un inventario patrimonial actualizado de todos los bienes asignados y radicados en cada una de las delegaciones provinciales".

Qué pasa con las delegaciones de la ANSES en las provincias

Por el momento, el gobierno de Javier Milei determinó cerrar alrededor de 100 Unidades de Atención Integral (UDAI) a lo largo del país. Se trata de dependencias que dispone ANSES para la atención del público en general.

En este sentido, 20 de ellas se encuentran al sur del conurbano bonaerense. En la región, dejaron de atender cinco de ellas y son las de Ezpeleta, en Quilmes; Fiorito, en Lomas de Zamora; Spegazzini, en Ezeiza; Dock Sud, en Avellaneda y Monte Chingolo, en Lanús.

En estas unidades las personas podían gestionar, entre otros trámites: la Asignación Universal por Hijo (AUH), el salario familiar, la beca Progresar, la jubilación y más prestaciones sociales. Ahora, los vecinos tendrán que trasladarse varios kilómetros para acceder a esos derechos.

Centros de Referencia de Capital Humano en el interior

Las organizaciones solicitaron explicaciones por los cierres de los Centros de Referencia (CDR). Según indica una orden judicial del Juzgado Federal N° 4 de la ciudad de La Plata, la ministra Sandra Pettovello está obligada a responder esta exigencia. El plazo vence esta semana.

Se trata de espacios locales de gestión ubicados en diferentes puntos de nuestro país, para "acercar a la población las políticas públicas y promover los derechos sociales". En marzo, el Gobierno nacional oficializó el cierre de 59 CDR integrados por equipos profesionales cuya función era trabajar con gobiernos provinciales, municipales, organizaciones y movimientos sociales.

Con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas coordinan diversas líneas de acción, planes y programas del Ministerio. También oficiaban de puntos de contacto para el desarrollo de las políticas sociales a nivel federal.

En el recurso ante la Justicia federal las organizaciones sociales plantearon la ilegalidad de los cierres de los CDR como así también "el perjuicio grave" que se le genera a los sectores populares. "En dichas oficinas gestionaban planes de formación y empleo, asistencias habitacionales en casos de incendios, medicamentos complejos y muchas otras políticas sociales fundamentales", aseguraron desde ATE a través de un comunicado.

El reclamo estuvo impulsado desde la CTA Nacional por Daniel Catalano y de la central bonaerense Roberto Baradel. Además, la ministra Pettovello ya tiene en curso en otros tribunales por los alimentos que no se entregaban en los galpones del Ministerio o la falta de entrega de medicamentos complejos

Qué puede pasar con las sucursales del Banco Nación

Las negociaciones en Diputados entre el oficialismo y la oposición hicieron que se alteraran varios apartados clave de la Ley Bases que impulsa Javier Milei. Uno de ellos fue la quita del Banco de la Nación Argentina y las seis empresas que comprenden del Grupo Banco Nación, la cual fue lograda a través de la insistencia de bloques dialoguistas y la presión del gremio bancario.

Con esa decisión quedaron fuera del anexo privatizador el Banco de la Nación Argentina, Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Servicios, Nación Seguros de Retiro, Nación Bursátil y Pellegrini. La intención del Gobierno era de moldear un esquema de privatización mixta.

Por eso, el Gobierno no desistirá en la búsqueda de reconvertir el modelo de gestión de la empresa bancaria. El ministro del Interior Guillermo Francos (quien fue titular del Banco Provincia durante cuatro años en la época de la gobernación de Daniel Scioli) sostuvo que pese a quitar al Banco Nación de la lista de privatizaciones, el Poder Ejecutivo "no deja de lado ese debate" y que está decidido a darlo "otra vez" en adelante.

De ser así, una de las principales preocupaciones recae en el cierre de sucursales en todas las provincias de la Argentina. El Banco Nación es el único banco que tiene sedes en todas las provincias de la Argentina y sobre todo está presente en ciudades pequeñas. De avanzar en esa dirección, muchos lugares quedarían relegados de la red financiera, al menos en lo que a la atención personal se refiere.

