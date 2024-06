Un periodista italiano emocionó a Modric en su turno de pregunta: "nunca te retires"

Justo cuando Luka Modric estaba destrozado por el resultado de Croacia ante la Selección de Italia, un periodista italiano dejó de lado la oportunidad de hacerle una pregunta y simplemente le pidió que nunca se retire.

-Periodista: “Buenas noches, Luka. Soy un periodista italiano y solo quiero darte las gracias por todo lo que has mostrado, no solo hoy, sino en toda tu carrera. Una vez más te confirmas como un jugador de clase mundial… marcando incluso después de fallar un penal. Solo quería decirte esto. Y me gustaría pedirte que nunca te retires porque eres uno de los mejores futbolistas que he comentado. Muchas gracias”.

-Luka Modric: “Muchas gracias por este homenaje. Te agradezco desde el fondo de mi corazón. A mí también me encantaría jugar para siempre, pero llegará el momento en el que voy a tener que colgar mis botines. Seguiré jugando, pero no sé por cuánto tiempo más. Muchas gracias por tus palabras".

Hay jugadores que trascienden más allá de cualquier rivalidad, camiseta o resultado. Y sí, no hay ninguna duda de que Luka Modric entra dentro de esta categoría. No solo es del Real Madrid y de la Selección de Croacia, sino en el fútbol mundial.

Italia empató 1 a 1 ante Croacia en la última jugada del partido y de esta manera accedió a los octavos de final de la Eurocopa. Los croatas complican enormemente su participación en la próxima fase mientras que en el otro encuentro del grupo, España (ya clasificada) venció a Albania, que con este resultado queda eliminada.

Con este resultado, Croacia ,protagonista en los últimos mundiales, queda al borde de la eliminación de la Eurocopa.