Peñalba: “Nación y Provincia no pueden estar disociadas”

En ‘Hablemos de Política’ – por Aries – el diputado provincial por Cafayate, Patricio Peñalba, analizó la relación entre Nación y Provincia y, en este sentido, consideró que Salta “está tratando de hacer pie en el contexto nacional que todos no terminamos de entender”.

“Sabemos que muchas provincias dependen de los gobiernos nacionales y de los aportes que puedan hacer para funcionar. Uno, como ciudadano y dirigente, tiene sus idea de cómo deberían ser las cosas, pero también entiendo que uno, cuando tiene responsabilidad de conducción, tiene que buscar consensos; es lo que hace el gobernador”, destacó el legislador.

Según su visión, en esta etapa amos lados – Nación y Provincia – “están testeando cómo van a ser los consensos”.

“Puede gustarme o no el gobierno nacional, pero no puedo no trabajar con él. Nación y Provincias no pueden estar disociadas y creo que el gobernador está haciendo bien en tener este dialogo con el gobierno central”, aseguró Peñalba.

Concluyendo, el diputado por Cafayate advirtió que no se debe olvidar que el gobierno nacional fue elegido por la mayoría, por lo que la oposición “tiene la responsabilidad de garantizar la gobernabilidad”.

“Uno no renuncia a lo que piensa, pero tiene la obligación de acompañar ciertas medidas”, sentenció.