Milei: “Soy el topo que destruye el Estado desde adentro”

El presidente Javier Milei aseguró que ama ser un topo dentro del Estado que trabaja para destruirlo durante un reportaje concedido a un sitio de noticias estadounidense llamado “The Free Press”, que se define a sí mismo como “una nueva empresa de medios construida sobre los ideales que alguna vez fueron la base del gran periodismo: honestidad, obstinación y una independencia feroz”.

“Es como estar infiltrado en las filas enemigas, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos, que son mi hermana y mis perros y mis padres con tal de destruir al Estado”, señaló.

En otro tramo del diálogo, Milei se definió como una persona que viene de “un futuro apocalíptico para evitarlo”. “Algo así como un Terminator”, bromeó en alusión al personaje que inmortalizó Arnold Schwarzenegger en 1984, una suerte de humano-robot que viaja en el tiempo para cumplir con una misión.

En ese sentido, el Presidente destacó que desde su rol al frente del Poder Ejecutivo está dando una batalla cultural contra el socialismo y la izquierda.

“Por ejemplo, en mi país y en otros países hay personas de izquierda, aún con orígenes judíos, que están del lado de terroristas como Hamas y hasta condenan al gobierno de Israel por defenderse, por hacer uso de su legítima defensa. Y eso es una consecuencia de que los libertarios no hemos dado la batalla cultural”, ejemplificó.

El mandatario destacó que mantiene una imagen alta pese a estar realizando el ajuste económico más grande de la historia. Arriesga además que si hoy hubiera elecciones, estaría en condiciones de ganar con el 60% de los votos lo que para su mirada grafica un cambio de época. También valora que su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, es “ovacionado” cada vez que se presenta en público.

“No sólo estamos dando esta batalla en el plano económico y en el plano político, no hemos abandonado la batalla cultural y todo esto va a generar una situación donde Argentina vuelva a crecer muy fuertemente”, pronosticó y aseguró "no solo van a volver los argentinos que se fueron, sino que además otras personas talentosas del mundo van a venir a la Argentina porque vamos a hacer de Argentina un paraíso”.

Al ser consultado sobre el tema de la pobreza, Milei declaró: "No tengo por qué lidiar con las emociones, yo hablo de números y realidad. No de emociones. No puedo lidiar con las emociones. Si alguien tiene un Lamborghini y ve que los demás tienen 15 Lamborghinis, se va a sentir pobre”.