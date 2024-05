Villarruel oficializó los dictámenes del Paquete Fiscal y la Ley Bases

Los giros del Fondo Nacional de Incentivo Docente fueron interrumpidos por el Gobierno a principio de año. En el plenario de comisiones no hubo consenso y se firmaron cinco dictámenes.

El presidente Javier Milei volvió a hablar del hambre en la Argentina y dejó un nuevo exabrupto. "No necesito intervenir. Alguien lo va a resolver", agregó.

El ex gobernador sostuvo que la relación entre el Gobierno nacional y las provincias adquirió "ribetes dramáticos". "No puede suceder que se maneje una lógica coactiva, donde el Gobierno distribuye o no los recursos".