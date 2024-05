Innamorato sobre el aumento a la UBA: “El federalismo en este país no existe”

El Gobierno acordó un aumento al presupuesto únicamente de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), decisión que provocó una dura respuesta desde el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) acusando al Ejecutivo de intentar generar fricciones entre las unidades académicas y exigieron "un incremento igual".

Desde Salta, el vicerrector de la UNSa hizo mención de la noticia advirtiendo que “el federalismo en este país no existe”.

“Una vez más el Gobierno Nacional pone en desequilibrio a las universidades del interior y otra vez se ve vulnerado el derecho de trato igualitario por parte de los miembros, porque han arreglado directamente con la Universidad de Buenos Aires solucionarle los problemas presupuestarios que tenían hasta la fecha, entregándoles una cifra que es una verdadera fortuna”, expresó.

Según señaló la cifra ronda los $30.000 millones retroactivo al mes de enero. “Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división ni priorizaremos ningún atajo. El Consejo Interuniversitario Nacional no resigna lo que cree. No es sólo un problema de recursos, es también de principios”, señala un fragmento del comunicado del CIN.

En ese sentido, Innamorato adelantó que en el marco de la reunión que los rectores de las universidades del Norte, incluyendo al salteño Daniel Hoyos, mantienen con los vicegobernadores y legislados en el Parlamento del Norte Grande, se emitirá un comunicado al gobierno nacional para expresarse sobre la decisión.