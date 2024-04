A quince días para que finalice el plazo para la renovación del Pase Libre Estudiantil, el 30 de abril. SAETA alertó que hay un alto porcentaje de ausentismo para realizar los trámites con la documentación requerida.

“Es una forma de llamar a todos aquellos que van a necesitar del pase libre y que cumplen con los requisitos, que lo hagan antes del 30 de abril porque hoy tomamos como medida habilitar temporariamente el pase libre para toda esta base de 20.000 alumnos, pero luego van a quedar solo los que hayan habilitado formalmente el pase, estamos hablando de estos poco más de 5.000 alumnos”, expresó por Aries el director de SAETA Claudio Mhor.

Así mismo señaló que el 45% de los que solicitan turnos para hacer el trámite no se presentan por lo que instó a cancelar el pedido a través de la web para que otro usuario pueda anotarse dentro de capacidad operativa de 1200 personas por día.

Por otro lado, Mhor informó que en la atención, se detectaron intentos de falsificar documentación como los datos que acreditaban materias aprobadas o la constancia de asistencia a la universidad.

“Hemos visto en algunos que se han presentado gente que no rendía materias desde el 2020, desde el 2021 y esto no es cortarle la posibilidad de viajar a un estudiante, es decir que aquel que no estudia, no le corresponde un beneficio que es pagado con el esfuerzo de los salteños, ya sea a través de la recaudación de los boletos de aquellos que pagan o de los subsidios provinciales que son los únicos que permanecen”, aclaró.

En este sentido, Mhor indicó que ante la posible disminución de la demanda, se augura regular los costos en cuanto al pago de horas extra, combustibles, neumáticos y mantenimiento de las unidades.

“Lo que estamos notando que en algún momento, hay menos saturación en los colectivos, cuando comparamos los viajes estudiantiles del año 2023 del mes de marzo teníamos 4 millones 18 mil viajes, en el mes de marzo del 2024, un año después, tenemos 2 millones 800 mil viajes”, detalló.