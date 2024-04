Advierten por el posible incumplimiento de la ley de promoción minera

“A nuestro parecer, la ley no se está cumpliendo”, aseguró el diputado Gerónimo Arjona, representante de Los Andes, en Hablemos de Política, por Aries.

Explicó que, en San Antonio de los Cobres, existe una base de datos con toda la mano de obra local y que, justamente, hay una gran necesidad de puestos laborales.

“Creo que primero debemos respetar lo que uno tiene en casa y dar las respuestas pertinentes”, aseguró el legislador, y finalizó: “La Secretaria de Minería me dijo que, al parecer, hay empresas que no están conectadas con la mesa de gestión, no sé si no hay un control pertinente. Sabemos lo que pasó con Posco y llama la atención”.