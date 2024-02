Operativo de seguridad por el Torneo Primera B Nacional

Con motivo de disputarse en nuestra ciudad el primer encuentro futbolístico por el Torneo Primera B Nacional, donde se enfrentarán el fin de semana el equipo de Gimnasia y Tiro de Salta vs Club Chaco For Ever de Resistencia, la Policía de la Provincia diagramó una amplia cobertura de seguridad a implementarse en tres tiempos: antes, durante y después del evento deportivo.