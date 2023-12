El gobernador de Santa Cruz no pagará la liquidación del sueldo a Alicia Kirchner: "Tampoco hay plata para los que se enriquecieron"

Claudio Vidal, el gobernador de Santa Cruz que logró sacar al kirchnerismo del poder después de 32 años, afirmó en las últimas horas que no les liquidará el sueldo tanto a su antecesora Alicia Kirchner como a su gabinete, que trabajó hasta el 10 de diciembre.

"He decidido no pagarle la liquidación a la ex gobernadora Alicia Kirchner, su gabinete y parte de su equipo", indicó el mandatario provincial, que es además líder de los petroleros.

“Si no hay plata para el pueblo, tampoco hay plata para los que se enriquecieron con la política. De a poco ordenaremos todo”, sintetizó Vidal.

Noticias Argentinas