Pymes mantienen la incertidumbre ante una posible caída del consumo

En Hablemos de Política por Aries, la tesorera de la Cámara Pyme de Salta, Miriam Guzmán, marcó la visión del sector de cara a la nueva gestión de los Ejecutivos.

Advirtió que si bien “el gobernador dejó bastante tranquilidad porque hay varios ítems que no se repican en provincia”, existe “mucha incertidumbre a nivel nacional” preocupando puntualmente la inflación y especulación.

“Tenemos que ver que va a pasar con la apertura de los mercados internacionales, si va a estar apoyada por una política de estabilidad de los costos para todas las pymes argentinas porque si no van a empezar a cerrar las fábricas, los insumos se van a poner difíciles de acceso, si bien las pymes en su gran mayoría cuando tienen algún inconveniente suelen tener stock, no es eterno”, manifestó.

Guzmán aseguró que hasta el momento no registraron cierres de pymes a causa de la política económica, sin embargo señaló la existencia del temor ante una posible caída de consumo, consecuencia de la inflación y el aumento del combustible que repercute en el precio de los productos.

Respecto a las declaraciones de Javier Milei sobre futuras medidas a tomar, Guzmán consideró que actúa a “prueba y ensayo midiendo el termómetro social”.

“Tira un dicho para ver cómo reacciona la gente y para ver si lo aplica o no porque no es que da anuncios reales que se ejecutan inmediatamente, va jugando y midiendo el termómetro social permanentemente, pero en ese juego maquiavélico va generando una sensación social que no está buena, genera un panorama y un aire viciado donde todos, aún aquellos que lo votaron, no saben qué esperar”, manifestó.