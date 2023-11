Mónica Juárez denunció malos tratos en Diputados y sus pares la desmintieron

Durante el inicio de la sesión, la diputada Mónica Juárez pidió la palabra para hablar sobre el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” pero dijo sentirse “hipócrita” al referirse a la fecha, denunciando malos tratos durante la reunión previa a la sesión.

“Ni usted ni yo la pasamos bien recién en la reunión del Presidente de Bloque. Yo me voy a retirar, no quiero que usted se sienta mal por lo que yo diga en una radio, no quiero que mis compañeros se sientan incómodos por los momentos que nosotros dos pasamos, pero yo no me siento cómoda trabajando así como hoy estoy trabajando con usted” expresó y agregó “si tengo represarías con usted, porque a usted no le gusta lo que yo diga en los medios de comunicación, creo que estamos en grandes problemas”.

Seguidamente Juárez pidió retirarse del recinto con voz cortada.

El presidente de la cámara, Esteban Amat, tomó la palabra para comentar que de la reunión participaron los diputados Socorro Villamayor, Sofía Sierra, Roque Cornejo, Gustavo Dantur, Soledad Farfán, Matias Monteagudo, Germán Rallé, y a fin de aclarar lo sucedido pidió se “expresen qué pasó en el acta de la voz parlamentaria, porque no pasó absolutamente nada”, y refiriéndose a Juárez dijo estar “cada vez más sorprendido”.

A su tiempo, la diputada Socorro Villamayor señaló que la reunión fue “habitual y en orden”, detalló algunas expresiones que logró escuchar tales como acusaciones de Juárez sobre que Amat “no sabe manejar la Cámara” y éste apelando a “buscar el consenso” para proyectos.

“Estoy segura que cada uno debe hacerse cargo de las expresiones vertidas, tanto en esta Cámara como en los distintos medios de comunicación. Muchos de nosotros tenemos muchos años de actividad legislativa y entendemos y conocemos que podemos expresar libremente, pero también hay que hacerse cargo. A esta Cámara le han puesto calificativos de manera genérica englobándonos a todos con muchos calificativos descalificantes y creo que eso es la molestia que muchas veces en reuniones privadas, no en público y con micrófonos abiertos, hemos compartido muchos de nosotros”, señaló.

Villamayor apeló a la paz y a evitar situaciones similares “en un momento crítico como está pasando Argentina”. “Pido disculpas a aquel oyente que pueda estar escuchando”, señaló.

Amat insistió en que los presidentes de bloques pudieran expresarse sobre lo sucedido advirtiendo que ya existe una denuncia previa –con resolución incluida- que la diputada Mónica Juárez realizó en INADI contra un ex legislador Javier Diez Villa. “La costumbre de hacer estas cosas no la quiero dejar pasar por alto porque me parece gravísimo la acusación que me acaba de hacer”, señaló.

El diputado Gustavo Dantur coincidió con Villamayor considerando que “ha sido una reunión amena con el máximo de los respetos y un tono cordial” y agregó que “había una molestia que había manifestado (Juárez) de un punto de un acta que no había tenido el consenso de las comisiones y por eso hoy no está en el recinto”.

Por su parte, el diputado Roque Cornejo esquivando hablar puntualmente de lo sucedido en la reunión, apeló a “trabajar para el normal desarrollo de las comisiones, esperando que todas las diferencias que se susciten entre pares las podamos resolver por el bien de los salteños que están esperando para que trabajemos en conjunto para sacar adelante la provincia”.

El último en pedir la palabra para referirse al tema fue el diputado presidente del bloque mayoritario, Germán Rallé.

“Surgió un tema que no se dictaminó, yo manifesté en ese momento que lo vamos a tratar al tema, que se lo va a mejorar, que tiene que existir un consenso y un trabajo en las comisiones” dijo y agregó que Amat le dijo a Juárez “así como te expresa en la radio, anda en las comisiones, trabaja, habla en las comisiones”, expresión que podría haber desencadenado la reacción de la diputada en el recinto.