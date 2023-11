Pleno centro: Roban cobre de medidores y dejan sin gas a las casas

Al menos fueron siete los llamados, durante la madrugada de este jueves, que el 911 recibió por los vecinos de Pasaje Yapeyú al 1900, entre Talcahuano y Chacabuco – a metros de Avenida San Martín.

“Aproximadamente me levanté a las 3 o 4 de la mañana y me doy cuenta que no tenía gas al calentar la leche de mi bebé. Salgo a ver el medidor y me doy con que me robaron el caño de cobre del medidor de gas”, relató Rocío sobre el hecho.

A continuación, recordó que al llamar al 911 la respuesta del operador fue que al menos siete vecinos de la zona denunciaron lo mismo.

“Ya robaron a varios vecinos, somos una zona abandonada en todo sentido”, lamentó la mujer, resaltando la inseguridad por la falta de presencia policial.

La damnificada, además del robo, se afligió por los trámites para tener nuevamente gas.

“Me dijeron que va a demorar porque primero tengo que hacer la denuncia, hasta que llegue a Gasnor y lo apruebe; voy a perder todo el día”, se quejó.

Por último, Rocío acongojada admitió: “Ya no sabemos qué hacer para que no nos roben los caños”, cerró.