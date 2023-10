El descargo del Papu Gómez tras el caso de doping: “Fue un accidente doméstico, no quiero que mi carrera termine así”

Alejandro “Papu” Gómez compartió un comunicado en sus redes sociales en el que brindó detalles sobre su doping en un control antidopaje. “Nunca he tenido ni tendré la intención de recurrir a una práctica prohibida”, reconoció el futbolista del Monza, quien se manifestó por primera vez sobre su caso. El volante confirmó que recibió la notificación en la que le comunicaron “la suspensión de la licencia federativa por un período de dos años”, pero el surgido en Arsenal de Sarandí agregó que ya está trabajando con su abogados para apelar el castigo.

El futbolista de 35 años intentó darle claridad total a la situación que lo rodeó en los últimos días y contó qué ingirió para que el test arrojara un resultado positivo. Alejandro explicó: “Tomé por error y de forma accidental, involuntaria y no intencionada una cuchara del jarabe de mi hijo pequeño, para el alivio de la tos”.

Por otro lado, el Papu se defendió argumentando que “el uso terapéutico de la Terbutalina está permitido para los deportistas profesionales y que en ningún caso mejora el rendimiento deportivo en el fútbol” y que esa será su carta principal para la batalla legal que está por comenzar. Además, aseguró que está completamente en contra de “toda forma de dopaje” y agregó una firme declaración: “Nunca he tenido ni tendré la intención de recurrir a una práctica prohibida”.

Y concluyó con un mensaje hacia los fanáticos: “Por último, quiero agradecer todas las muestras de afecto y apoyo recibido en estos momentos complicados a nivel profesional”. Este domingo el Monza disputó su primer partido con la ausencia de Gómez y fue derrota 1-0 sobre la hora ante la Roma de José Mourinho gracias al tanto de Stephan El Shaarawy.

En una segunda parte del descargo, publicó un video en sus redes sociales. “Como ya todos saben, fui sancionado por un control antidoping antes del Mundial. Di positivo de terbutalina, una sustancia que está en un jarabe para la tos, que tomé accidentalmente en una noche, en un ataque de tos de Milo, mi hijo más chico. Triste y arrepentido, un accidente doméstico. Después tuve varios controles, durante el Mundial y con el Sevilla, y nunca pasó nada, siempre di negativo. Siempre fui un ejemplo adentro y fuera de la cancha, y creo que en mis 18 años de carrera pude cumplirlo. No me quiero retirar de esta manera, no quiero terminar mi carrera así, creo que no lo merezco. Lo que más deseo es volver a las canchas, con mis compañeros, jugar con el Monza. Acá, dándole batalla voy a seguir entrenándome solo, y ojalá que mis abogados y allegados puedan llegar a resolver el problema”, subrayó, agradeciendo el apoyo y los mensajes de cariño.

La noticia sobre el control antidopaje positivo que tiene a Alejandro Gómez como protagonista causó sensación en las últimas horas. El Papu se sometió a un análisis durante octubre del 2022, cuando todavía era jugador del Sevilla de España y semanas antes de unirse al plantel de la selección argentina para disputar el Mundial de Qatar.

Según detalló el Monza de Italia, actual club del futbolista de 35 años, la sentencia de primera instancia de la Comisión Española Antidopaje prevé una inhabilitación para la práctica deportiva durante dos años tras constatar “la presencia de terbutalina” en los estudios: “Se trata de un fármaco que se tomó para calmar una crisis de broncoespasmo”.

En octubre del año pasado, Gómez tuvo actividad en ocho partidos con el club español (seis por la Liga y dos por Champions League), mientras que durante los primeros días de noviembre fue titular la derrota 3-1 por Champions ante Manchester City y también estuvo de arranque en el 1-1 frente a Betis por el certamen doméstico. Luego se sumó al plantel que comandó al título Lionel Scaloni en la Copa del Mundo de Qatar: fue titular en el debut con derrota ante Arabia Saudita, pero no sumó minutos en los triunfos contra México y Polonia por la fase de grupos. Reapareció desde el inicio en octavos de final en el 2-1 ante Australia, pero no volvió a tener acción tras esa instancia.

La lesión en el tobillo izquierdo que lo marginó del resto de la Copa del Mundo sólo le permitió tener minutos contra Elche a fines de enero con el Sevilla, ya que durante los primeros días de febrero se sometió a una operación tras no poder recuperarse del problema físico. En abril reapareció en los campos de juego.

EL COMUNICADO COMPLETO DE ALEJANDRO GÓMEZ

A raíz de las reciente noticias publicadas sobre mi persona en relación a una posible infracción reglamentaria en materia antidopaje, a continuación pongo en conocimiento de los medios de comunicación y opinión pública lo siguiente:

1) En primer lugar, confirmo que en el día de ayer me fue notificada resolución del Comité Sancionador Antidopaje de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, por la cual se acuerda la suspensión de mi licencia federativa por un período de dos años.

2) Desde siempre, no solamente he cumplido estrictamente toda la normativa sino que me he posicionado como un férreo defensor del deporte limpio y la deportividad, condenando y rechazando categóricamente toda la forma de dopaje.

3) Nunca he tenido ni tendré la intención de recurrir a una práctica prohibida.

4) La presunta infracción tiene su origen en la presencia de Terbutalina en mi organismo por haber recibido por error y de forma accidental, involuntaria y no intencionada una cuchara del jarabe de mi hijo pequeño, para el alivio de la tos. Conviene no obstante precisar que el uso terapéutico de la Terbutalina está permitido para los deportistas profesionales y que en ningún caso mejora el rendimiento deportivo en el fútbol.

5) Sin entrar en cuestiones de fondo, he puesto este asunto en manos de mis abogados al considerar que la tramitación del expediente disciplinario no se habría realizado conforma a la normativa.

6) Por último, quiero agradecer todas las muestras de afecto y apoyo recibido en estos momentos complicados a nivel profesional.

Atentamente, Papu.