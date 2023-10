La derrota y el duelo político de Horacio Rodríguez Larreta

El jefe de Gobierno porteño confesó cómo se sintió luego de la derrota que tuvo en la interna de JxC contra Bullrich. "Me hizo mierda. No la vi venir".

“Estoy recuperándome del golpe, tuve unos primeros días muy duros, muy golpeado, estuve hecho mierda al principio”, admitió el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en diálogo con Luis Novaresio en LN+. Larreta contó que “tenía mucha ilusión” de llegar a la Presidencia de la Nación: “Yo me preparé mucho, estudié; más allá de mi experiencia pública, muchos años de conocer el Estado, los últimos años estudié, me metí, aprendí, conocí el país, fui a lugar donde nunca había estado”.

“Hasta el domingo a las 18 pensé que podía ganar la interna y llevar adelante el plan que tenia para la Argentina”, continuó y relató que esa noche “entre las 19 y las 21 empezó un proceso en el que no sabés si en tu equipo te dicen la verdad, de buena onda, tal vez no te dan el dato porque esperan mejores resultados de otras mesas...”. “No la vi venir y no hay encuesta que valga”, reconoció. “Fue fuerte, me hacían sentir que iba a ser el próximo presidente. Es difícil a veces no creértelo”, declaró sobre la expectativa que tenía como “candidato favorito” dos años antes de las elecciones.

Tras la derrota el pasado 13 de agosto, manifestó que “es bueno pasar el duelo, sanamente, constructivamente. Sufrir, entender”. “Tenía esa sensación de angustia, de opresión en el pecho que sentís que no querés levantarte de la cama, que pensás que todo el futuro es negro”, describió sus sentimientos posteriores y aseguró que ahora está “saliendo” y “tratando de entender qué pasó” y “qué hicimos mal”.